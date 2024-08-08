照顧者悲劇︱樂施會黃碩紅：綜援家訪僅以財政導向為主　再促當局建數據庫

▲ 黃碩紅促請當局設數據庫，識別高風險長者作支援。(資料圖片)

觀塘昨日發生照顧者雙屍命案，一名60歲男子疑在家中暈倒後失救喪命，其患病、長期臥床的82歲母親疑因失去照顧而死亡。勞福局局長孫玉菡今(8日)透露，個案屬綜援受助人，去年11月社署曾經作家訪，期間母子未有透露有特別需求。

樂施會港澳台項目總監黃碩紅向TOPick表示，社署轄下分為社會保障部、以及家庭服務部兩大部門，當中社會保障部主管綜援等福利事宜，按其理解每年均會透過上門及家訪，探訪受助人。不過探訪時的導向大多是關注受助者的財政需要為主，而職員亦未必需要一定有社工牌。

黃碩紅表示，有受助家庭可以於兩個部門「同時都有File」，但不知道部門互相之間溝通方式。她亦指，難以評論10個多月前探訪是否太長，坦言個案眾多下難以將悲劇減至零，但認為可以盡量減低風險。黃表示，現時各個服務仍然分散及零碎，當長者有需要時較難作出支援，再次促請當局設立數據庫識別不同風險家庭。

黃碩紅解釋，社工的訓練中本身就包括「洗樓」尋找社區高危人士，不過由於工作壓力沉重，缺乏方式讓他們分清緩急先後工作，以至未能支援部分高危個案。以今次案例為例，如以五級分類，今次個案至少屬第四至第五級高危，如有方式識別後可以加強作支援。她亦強調，數據庫非高技術性的工作，亦不涉大量額外資源，希望當局採納。

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