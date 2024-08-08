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巴黎奧運｜戴「人臉泳帽」令觀眾嚇破膽　法國韻律泳隊解釋背後原因

娛樂

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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大家有否被法國韻律泳隊「人臉泳帽」嚇壞？

【巴黎奧運/韻律泳/法國隊/人臉泳帽】2024巴黎奧運進入尾聲階段，但仍有不少焦點出現，在日前的韻律泳決賽中，法國韻律泳隊以創意十足的「人臉泳帽」震驚全場，這個設計令到選手頭部前後都是人樣，像任何角度都盯住人看，令人毛骨悚然！

不過事後選手有解釋背後原因，原來並不是要刻意嚇壞大家。

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巴黎奧運｜人臉泳帽7月流流嚇親人

當日法國隊在比賽中全體選手戴上「人臉泳帽」，她們在出場時故意背對鏡頭，用泳帽上的人臉跟觀眾打招呼，隨後在水中輕盈舞動時，泳帽上的人樣顯得詭異，經常交錯的方式讓人分不清是真臉還假臉，結果引起網民熱議，更指選手看來像電影《哈利波特：神秘的魔法石》中的角色佛地魔。

香港也有不少觀眾都對此議論紛紛，直指7月流流嚇餐飽！

巴黎奧運｜背後原因並不恐怖

比賽過後，法國隊選手受訪時表示，選擇「人臉泳帽」是為了展示韻律泳的多樣性，同時向世界展現法國的創意與特質，這個獨特的設計雖然看來嚇人，但令她們在比賽中脫穎而出，也為觀眾帶來了一場視覺盛宴。

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巴黎奧運｜泳帽究竟有乜作用？

雖然泳帽設計嚇親人，但其實泳帽有很大的作用。

作用一：防止掉髮堵塞水循環

戴泳帽是一種禮貌，可以防止頭髮掉入水裡弄髒池水或堵塞水循環。如果頭髮隨水流到嘴裡，很有可能嗆進氣管，出現安全隱憂。

作用二：保護髮質

戴泳帽能保護頭髮，避免池水損害髮質，真正令頭髮變色不是氯氣，是殺藻藥 —硫酸銅；池水的環境適合藻類生長，適量硫酸銅有助抑制及抗微生物生長，會令池水顯得較亮麗，因氫氧化銅有吸附雜質的功能，所以每日訓練的泳手，髮尾都會變得淺色。

作用三：減少阻力加快泳速

戴上泳帽能減少阻力，加快泳速。對於競賽運動員來說泳帽質地、戴泳鏡泳帽次序等都會十分講究。

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