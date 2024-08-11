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長洲好去處｜從陸上試玩奧運新項目衝浪　打破天氣局限集3大元素鍛鍊平衡力

親子好去處

撰文： 李綉珊

發布時間： 39 分鐘前

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長洲新興親子陸上衝浪，集滑板衝浪滑雪元素鍛鍊平衡力。

【巴黎奧運/奧運新項目/衝浪/長洲好去處/興趣班】如今不用等待颱風天，無風也可以起浪感受衝浪樂趣。長洲衝浪訓練中心由幾位熱愛水上活動的80後開辦，位於長洲的沙灘旁，戶外衝浪活動沒有年齡的限制，不論是衝浪愛好者還是新手，甚至小朋友均適合，全天候可享受衝浪的刺激感！

長洲好去處｜首個戶外滑水中心

長洲衝浪訓練中心由四位80後、土生土長的長洲人開辦，並與長洲衝浪協會合作營運。一身古銅膚色的Rex，是其中一位負責人。他們幾位都是熱愛水上活動的一群，陸上衝浪活動更是幾位的夢想。「10年前，到外地旅遊時接觸陸上衝浪活動過後，一直很想將這項活動引入香港。」正當他們落實計劃後，卻遇上3年之久的新冠疫情，從滿腹熱情，到被時間暫緩；但他們決不退縮，堅定邁向目標。

小朋友如果想參加這項活動，只要身高夠1.1米即可。（越玲瓏攝）

長洲好去處｜如何克服及面對難關

人生的道路上，難免會遇到各樣的困難，能保持積極的心態，就更容易找到解決辦法。疫情過後，Rex和幾位拍檔又遇上另一難關，「這麼大型的機器，要由國內經過不同的途徑運抵香港；再從香港轉運離島，中間其實牽涉到很多人手，我們嘗試聯絡不同搬運公司幫忙，但都遭受拒絕。」

最後機器成功運抵長洲，一切全靠身邊的好朋友。幾經波折再花了半年時間將機器裝嵌成功，機器接駁工序完成後，又遇到了供水、電壓的問題。他們並沒有預料到水費用量高達5位數字，而且申請電力部份會這麼艱難。從購買、搬運、裝嵌及種種的雜項，最終耗資達7位數字。

Rex當初開辦衝浪訓練中心，首要條件是戶外有日照，其次是鄰近沙灘，這兩點剛好切合他們現址。正因為這部機器設置在戶外，所以保養及維修都花費不少。「每年我們最擔心就是颱風季節，因為訓練中心靠近海邊，颱風吹正長洲時候，例如後面的布置、周邊的機器、保護貼紙等，都會有一定程度的損毀。」

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長洲好去處｜老少咸宜 1.1米高以上即可

說是老少咸宜，的確只要你有氣有力，年齡並不是問題。Rex笑言在衝浪中心，年紀最小接觸滑浪的小朋友大概是他的歲半兒子，「我不知道他臉上的笑容是否代表享受，但至少她笑出來的感覺是很真心。」小朋友如果想參加這項活動，Rex表示只要身高足夠1.1米即可。

因應不同的年齡，這部機的水力是可以調較，假設參加者是外國人，身形比較壯大，我們的水力會調高一點；小朋友或第一次接觸這活動，相對會調低給他們先適應一下水力。「初學者通常一、兩堂都可以教曉他們企板；亦有些三、四堂都未必玩到，都要看看資質吧！」Rex笑著補充。

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長洲好去處｜陸地和海上衝浪的不同

對於衝浪愛好者而言，不受季節和天氣的限制。在冬季，他們只需加穿保暖衣便可，即使4、5度冷天氣他們仍堅持下水，流露出水上活動愛好者的冒險精神。長洲衝浪訓練中心基本上全年開放，Rex表示︰「陸上玩這部機基本任何時候都可以玩；海上衝浪，則要看風速及海浪而定，甚至需要颱風天才能出海，危險性相對會較高。」

陸地和海上衝浪的不同，在於模擬衝浪機的浪花是從前面衝出來；而海浪則從尾部推向前。至於陸上衝浪控制方面有點像單板滑雪（Snowboard），左右兩邊控制時會用腳跟控板（heel side）同腳趾控板（toe side），即是前刃跟後刃，運用膝蓋與重心控制方向。

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長洲好去處｜陸上滑浪的花式

於長洲衝浪訓練中心做教練的甘荀，同樣是一位水上活動愛好者，她表示初學者一般都會先教趴板繼而站板，「站板姿勢要直，上身盡量放鬆，站板時兩膝微屈，腳的擺位要11字腳，不要八字腳或內八字腳。」衝浪機花式跟海上滑浪差不多，當中包括有︰Ollie、Kickflip、360和Shifty，一般都是跳起令滑水板凌空、板轉180度、或站在板上彈跳等等。
        
甘荀坦言有不少女性會穿比堅尼來玩陸上衝浪，因此她建議大家衣著方面，男士可穿緊身衣，橡筋腰或束繩短褲；女士建議穿連身泳衣或Sport Bra，千萬不要單穿比堅尼，最好添加緊身衣包裹在外，甘荀再三忠告︰「因為這部機器水力頗大，容易沖掉泳衣褲。」小朋友則一般泳裝便可。緊記帶備防曬衣，因為長時間在戶外會容易曬傷。

長洲好去處｜陸上衝浪未來發展

2024年巴黎奧運會將新增霹靂舞（breaking）、運動攀岩（sport climbing）、滑板（skateboarding）和衝浪（surfing）這4個新項目。Rex很高興衝浪成為納入奧運項目，雖然陸上衝浪還未發展到這個地步，但坊間已有團體開始舉辦陸上衝浪比賽，所以他覺得好玩的活動必定有人支持，終有一日發揚光大。

十年前，基於幾位年青人的熱情，展開了極限運動冒險追求；十年後夢想終於達成！實踐夢想過程即使遇到困難，堅持理念、努力奮鬥達到理想才是最可貴！

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