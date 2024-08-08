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科興疫苗｜政府：科興疫苗存貨將於10月3日到期　如有意接種8月內應接種第一劑

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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政府表示，已停產的科興新冠疫苗即將到期。

衞生署發言人表示，現時在港的科興滅活疫苗，將於今年10月3日到期，而疫苗生產商亦確認不會再生產滅活疫苗。市民如欲接種滅活疫苗，應留意並及早預約接種。

如從未接種新冠疫苗而有意接種滅活疫苗以完成初始劑次，應於本年八月內接種第一劑疫苗，以便預留足夠時間（即相隔最少28日）接種第二劑疫苗。曾接種新冠滅活疫苗的市民亦可選擇信使核糖核酸疫苗以完成初始劑次或作加強劑。

另外，當局亦表示，本港大部分市民已獲得一定程度的新冠抗體，可以簡化初始劑次接種安排，建議從未接種人士接種一劑信使核糖核酸新冠疫苗或兩劑新冠滅活疫苗，已可視為完成接種初始劑次，取代過去建議的三劑次。

衞生防護中心指出，新冠病毒最新的整體活躍程度自六月起持續上升。最新截至本月3日的監測數據顯示，衞生防護中心公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本中，新冠病毒陽性百分比上升至約9.07%，而污水監測中人均新冠病毒含量已連續兩周超過每公升四十萬拷貝的水平。

中心預期新冠病毒的活躍程度有機會進一步上升，高風險優先組別人士應盡快接種疫苗及適時接種加強劑。

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