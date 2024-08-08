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食物安全｜旺角「Pret A Manger」沙律驗出沙門氏菌　食安中心指示停售

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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「Pret A Manger」的預先包裝烤波特菇甜薯純素沙律樣本，被檢出含沙門氏菌。（Pret A Manger網站圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（8日）公布，「Pret A Manger」的一個預先包裝烤波特菇甜薯純素沙律樣本被檢出含致病原沙門氏菌，中心正跟進事件。

中心發言人說，中心透過恆常食物監測計劃，從港鐵旺角東站MKK6號舖「Pret A Manger」抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，在25克食物樣本中含沙門氏菌，超過《食品微生物含量指引》在25克即食食物樣本中不得檢出沙門氏菌的準則。

中心已知會有關商戶和食物製造廠上述違規事項，並指示其即時停止出售相關食品。中心亦已派員巡查有關食物業處所和食物製造廠，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求該食物製造廠檢視及改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

中心會繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。

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