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獲資助赴內地考察終變自費　9名區議員申報利益後撤回

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 3 小時前

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賀回歸 迎國慶 屯門三會委員大灣區考察團。(何俊亨fb圖片)

區議員以議員身份在香港以外地方考察，若非由自己支付，須進行申報。本欄發現，數位屯門區議員早前原申報接受約千五元資助赴中山、珠海考察，但數日後又下架，何故如此？

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屯門區議員包括何俊亨、麥美儀、陳貴和、陳文偉、徐帆、陳有海、崔景恒、馮鈺鋒、雲天壯，分別在7月31日或8月1日，在其個人利益登記冊，申報接受新社聯屯門地區委員會資助，於7月13至14日，前往中山、珠海考察。多人申報話，考察目的是加深了解國情，更好地推動香港地區基層治理，希望了解內地社區治理做法，以及新質生產力發展情況，旅費、膳食及住宿1538元。

不過，數日後，有關申報卻不見了。

有區議員在社交媒體上載考察照片，活動名為「賀回歸 迎國慶 屯門三會委員大灣區考察團」，出席者還有身兼團長的屯門民政事務專員關可臨，以及其他屯門區議員，包括葉文斌。葉回覆話，自己沒收受任何利益，事前有問主辦方成本，有付費，因此無需申報，認為赴內地考察地區治理是好事。

至於為何其他人申報了又下架，屯門民政事務處昨回覆本欄話， 據其了解，有關區議員就訪問支付了全數費用，因此無需申報，經與相關區議員釐清後，秘書處已更新有關個人利益登記冊記錄。

屯門民政事務處強調，根據《區議會常規》，區議員以其議員身份在香港以外作訪問，而該訪問的費用並非由該議員全數支付，區議員須就其個人利益作出申報。

另一個未解之謎是，原申報者為何突然拒絕資助？雲天壯回應為何取消申報時僅稱：「我有自己畀，唔使申報！其他無嘢補充。」

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