世界運動會︱本港今年舉辦世運會巡迴賽　中銀：能帶動全民健康發展

▲ 世運會明年於成都舉行，香港會負責舉辦巡迴賽。(中銀香港提供)

第12屆世界運動會將於明年首次在中國內地舉行，落戶成都，而香港今年舉辦首個世界運動會巡迴賽，作為2025年第12屆世界運動會的資格賽。中國銀行香港表示，全力支持世界運動會香港巡迴賽。巡迴賽推出三項運動賽事，包括啦啦操、自由式輪滑及武術，將於2024年10月11日至13日一連三日於全新的公園式運動商業綜合地標—西沙GO PARK進行。

世界運動會香港巡迴賽籌備委員會特別舉辦「世界運動會香港巡迴賽2024」發佈會暨 「2025年第12屆世界運動會倒數一周年」，邀請港蓉兩地政企嘉賓攜手投入世界運動會的盛事氣氛。

文化體育及旅遊局副局長劉震表示，成都世運會將為中國體育事業發展史寫下新的篇章。感謝成都市委常委及成都世運會組委會代表親自蒞臨。我們期待透過蓉港兩地合作，辦好成都世運會和香港巡迴賽，向世界展現中國作為體育強國的實力，說好中國故事、傳播中國文化。

成都宣傳部部長，成都世運會組委會常務副秘書長辜學斌表示，借蓉港合作的東風，向香港、向全世界發出邀約，攜手蓉城，共赴世運之約。期待這段雙向奔赴的旅程，將促進兩地經濟文化交流，實現辦賽與興業雙贏。

世界運動會香港巡迴賽籌備委員會顧問霍啟山表示，最近國家隊和中國香港隊運動員在巴黎奧運會取得好成績，加上國家獎牌運動員將會訪港，進一步掀起運動熱潮。我相信在今年10月舉行的世界運動會香港巡迴賽、明年的成都世界運動會，還有第十五屆全國運動會，這幾項體壇盛事意義重大，運動熱潮必會延續不斷。

中銀香港副總裁陳文表示，中銀香港非常榮幸能夠支持大灣區首個世界級多項運動盛事「世界運動會巡迴賽香港2024」，作為國慶75周年特別獻禮，並希望藉著這個大型體育活動，能夠帶動全民健康發展，加強凝聚力；促進香港和國際之間的體育交流，為建設體育強國作出貢獻。讓我們以「乘奧運、接世運、促全運」為目標，預祝10月的賽事圓滿成功，各運動員在賽事中盡展所長，獲取佳績。