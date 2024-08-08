香港電台｜港台節目環節《是日快樂》獲亞太廣播聯盟媒體獎

▲ 《是日快樂》曾舉辦展覽，由主持人米哈進一步向大眾推廣快樂信息。(港台供圖)

香港電台第五台節目環節《是日快樂》在「亞太廣播聯盟」（Asia-Pacific Broadcasting Union）舉辦的「 Together for Planet, People, Peace Media Awards 」中，榮獲「和平」組別（電台）大獎；中文新聞及時事組製作關於環保人士的專題報道則獲選「地球」組別（電台）的入圍名單。

▲ 《是日快樂》是港台第五台一個關於快樂小習作的節目環節。(港台供圖)

「Together for Planet, People, Peace Media Awards」是由亞太廣播聯盟與聯合國教科文組織（UNESCO）發起，旨在表揚媒體於促進可持續發展,倡議維護公義及平等機會等方面的傑出製作和報道。主辦單位今年共收到來自亞太地區 30 個國家和地區的 100 多個節目參賽，並於昨日（7 日）在「第八屆亞太廣播聯盟媒體峰會」中公布得獎結果。

港台指，《是日快樂》是港台第五台一個關於快樂小習作的節目環節，構思源自年前大眾因抗疫而感受到壓力和出現負面情緒，監製袁梓珮與主持米哈遂製作合共365集的節目，提供尋找快樂的實用方法，希望助聽眾走出憂傷，樂觀面對每日的生活挑戰。

由港台中文新聞及時事組製作，題為「不用冷氣機善用二手資源 環保『野人』見證港人浪費嚴重」的專題報道，訪問環保鬥士莫皓光（外號「野人」）如何實踐其環保理念。莫皓光與家人堅持簡約生活，家中沒有冷氣機亦無電視機，食用自給自足，亦於訪問中分享創辦團體積極推動大眾教育的種種，以及對香港環保教育的看法。

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