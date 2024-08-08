  • 30°C
香港時間 : 202488日 (四) 23:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港電台｜港台節目環節《是日快樂》獲亞太廣播聯盟媒體獎

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

分享：

分享：

熱門 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《是日快樂》曾舉辦展覽，由主持人米哈進一步向大眾推廣快樂信息。(港台供圖)

香港電台第五台節目環節《是日快樂》在「亞太廣播聯盟」（Asia-Pacific Broadcasting Union）舉辦的「 Together for Planet, People, Peace Media Awards 」中，榮獲「和平」組別（電台）大獎；中文新聞及時事組製作關於環保人士的專題報道則獲選「地球」組別（電台）的入圍名單。

《是日快樂》是港台第五台一個關於快樂小習作的節目環節。(港台供圖)

「Together for Planet, People, Peace Media Awards」是由亞太廣播聯盟與聯合國教科文組織（UNESCO）發起，旨在表揚媒體於促進可持續發展,倡議維護公義及平等機會等方面的傑出製作和報道。主辦單位今年共收到來自亞太地區 30 個國家和地區的 100 多個節目參賽，並於昨日（7 日）在「第八屆亞太廣播聯盟媒體峰會」中公布得獎結果。

港台指，《是日快樂》是港台第五台一個關於快樂小習作的節目環節，構思源自年前大眾因抗疫而感受到壓力和出現負面情緒，監製袁梓珮與主持米哈遂製作合共365集的節目，提供尋找快樂的實用方法，希望助聽眾走出憂傷，樂觀面對每日的生活挑戰。

由港台中文新聞及時事組製作，題為「不用冷氣機善用二手資源 環保『野人』見證港人浪費嚴重」的專題報道，訪問環保鬥士莫皓光（外號「野人」）如何實踐其環保理念。莫皓光與家人堅持簡約生活，家中沒有冷氣機亦無電視機，食用自給自足，亦於訪問中分享創辦團體積極推動大眾教育的種種，以及對香港環保教育的看法。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

全國生態日｜港府推多項響應活動及優惠　濕地公園8.15免費開放
今日 15:33
全國生態日｜港府推多項響應活動及優惠　濕地公園8.15免費開放
香港電台︱廣播處長張國財到訪新疆　冀推動兩地人民互訪旅遊
22:28 2024/06/27
香港電台︱廣播處長張國財到訪新疆　冀推動兩地人民互訪旅遊
盛事經濟｜西九文化區未來一年提供600場表演　自由爵士音樂節10月開幕
16:11 2024/08/06
盛事經濟｜西九文化區未來一年提供600場表演　自由爵士音樂節10月開幕

你可能感興趣

全國生態日｜港府推多項響應活動及優惠　濕地公園8.15免費開放
今日 15:33
全國生態日｜港府推多項響應活動及優惠　濕地公園8.15免費開放
香港電台︱廣播處長張國財到訪新疆　冀推動兩地人民互訪旅遊
22:28 2024/06/27
香港電台︱廣播處長張國財到訪新疆　冀推動兩地人民互訪旅遊
盛事經濟｜西九文化區未來一年提供600場表演　自由爵士音樂節10月開幕
16:11 2024/08/06
盛事經濟｜西九文化區未來一年提供600場表演　自由爵士音樂節10月開幕
電台 媒體 香港 亞太 聯合國教科文組織 香港電台 聯合國 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

細菌危機｜高毒性「超級細菌」殺入本港 可致肺炎腦膜炎 蔓延全球15國 世衞：具強大抗藥及致病性
細菌危機｜高毒性「超級細菌」殺入本港 可致肺炎腦膜炎 蔓延全球15國 世衞：具強大抗藥及致病性
鄭中基事件｜網民神探上身破解余思敏發文含意　憑一幅圖推測酒店捉姦在床
鄭中基事件｜網民神探上身破解余思敏發文含意　憑一幅圖推測酒店捉姦在床
靚媽精明眼｜高德打車派$180迎新優惠　首程免費搭+每程最高減$30
靚媽精明眼｜高德打車派$180迎新優惠　首程免費搭+每程最高減$30
東張西望何伯丨「新何太」狂鬧丈夫蠢嗌要離婚　何伯膠紙封咀哭泣寫遺書
東張西望何伯丨「新何太」狂鬧丈夫蠢嗌要離婚　何伯膠紙封咀哭泣寫遺書
急症室最長等候時間（08月08日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月08日 時間16:05）