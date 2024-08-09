提防中暑︱深圳極端高溫達35℃釀2人中暑死亡　醫生籲慎防「熱射病」：致死率超50%

▲ 深圳極端高溫達35℃2人中暑死亡醫生籲慎防「熱射病」：致死率超50%

【中暑/熱射病/症狀/降溫方法/北上/深圳/極端高溫】北上注意！近日，深圳天氣持續高溫炎熱，官方數據顯示自8月1日至8月6日，共88人出現中暑症狀需由救護車送醫，其中更有2人因中暑搶救無效身亡。深圳市急救中心提醒市民，務必警惕中暑，及要慎防「熱射病」。

最新影片：

據内地媒體報道，近日，中國東部沿海地區氣溫連續8日達攝氏40℃左右，其中深圳市持續極端高溫天氣。據深圳氣象台顯示，直至今日（8日），已經是深圳高溫預警信號持續生效的第6日。深圳大部分地區氣溫達31-35℃，不時伴有幾陣熱雷雨。廣東省氣象部門曾發佈廣東地區「中暑地圖」，顯示深圳、惠州等地區屬於「容易中暑」；而廣州、東莞與珠海等地，屬於「極易中暑」。

▼ 點擊圖片放大 +2

88人中暑需急救 2人死亡

另外，「深圳120」調度數據顯示，僅自8月1日至8月6日期間，就已出動88次救護車為中暑病患急救。其中，在8月2日，深圳坪山區一名62歲男子，在當日下午3點下班回家後，因中暑陷入昏迷、失去意識等症狀，經搶救無效身亡。翌日（8月3日），深圳寶安區一名56歲男子，在上午10點多工作時，亦因中暑最終搶救無效身亡。

慎防「熱射病」：致死率高達60%

深圳市急救中心提醒市民，北上的民衆務必要警惕中暑，防晒與防暑工作不可鬆懈；尤其要慎防「熱射病」。

急救中心表示，熱射病是由於暴露在高溫高濕環境中機體體溫調節功能失衡，產熱大於散熱，導致核心溫度迅速升高至逾40℃，該病致死率高達60%。而容易出現中暑症狀的高危族群包括：

環衞、建築、快遞員等戶外工作者；

老人、兒童、孕婦、慢性病患等特殊人群；

高血壓、高血脂、高血糖、冠心病等心血管疾病患者。

急救中心亦建議預防中暑方法：在高溫天氣及高溫時段下，應盡可能減少外出活動；若要出門，一定要做足防晒，並穿著棉、麻、絲類等透氣、吸汗的織物，幫助及時散熱。出汗較多時，要及時補充水分，尤其是一些鹽水，能夠補充身體所需鹽分。

相關文章：

中暑危機｜熱浪襲港 上水球場昨錄41°C 48歲男家中做掌上壓 暈倒送院治理

熱射病VS中暑常見症狀

東莞市人民醫院ICU主任付春來曾在介紹中暑個案時表示，「熱射病」屬於嚴重中暑症狀，是高溫相關急症中最嚴重的情況，死亡率超過50%。即使痊癒，部份患者也會出現後遺症，如語言障礙、認知障礙或記憶力減退等。

熱射病常見症狀如下：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

另外，仁安醫院急症科顧問醫生老永基曾接受訪問時指，當人體無法有效散熱，便有機會出現較輕微的熱痙攣（又稱熱抽筋）、嚴重的熱衰竭（Heat exhaustion）及可致命的熱中暑（Heat stroke）。症狀如下：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

正確處理中暑急救法

老永基亦指出：「炎熱天氣會否造成傷害視乎多種因素而定，即使室內也可以發生中暑。」，並教如何處理中暑人士：

全力降溫：第一時間將患者移至就近的陰涼地方或室內，並解鬆及除去多餘衣物，若有水則可潑濕患者身體，然後再撥扇或用小風扇吹；如果有冰塊或冰袋可放在頸、腋下及腹股溝大動脈附近，能幫助患者降溫。

補水要視乎神志：假如患者清醒，可以讓他飲水或運動飲品補充水份及電解質，但若已神志不清或失去知覺，則不應強行餵其喝水。

打999求救：熱傷害可以致命，應立即致電求救，盡快將患者送院救治。

同場加映：降溫消暑方法

TOPick過往訪問過聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，分享降溫消暑的秘訣。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5