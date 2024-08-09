鄭中基事件丨鄭中基何慶湘齊玩Q&A答案曖昧　經理人湘湘：唔鍾意啲細過我嘅

▲ 鄭中基與何慶湘曾為機動電視台RTV拍Q&A影片，網人認為二人答案曖昧。

【鄭中基/何慶湘/余思敏】鄭中基（Ronald）在8月3日發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作，當中更指何慶湘「工作及道德操守有問題」，同時因情緒健康問題，完成演唱會後暫停休息。

但究竟何慶湘有甚麼「工作及道德操守」問題，一直沒有詳細交代，由此引外間不少猜測，當中陳志雲與李婉華於網上頻道台講此事時，李婉華直言何慶湘只是經理人，卻高調參與幕前工作，似乎超越經理人界線，難免予人跟鄭中基非常親密的感覺。陳志雲更稱：「太太（余思敏）出咗啲Post，可能對佢兩個啲關係唔高興。」

另外，余思敏的一個發文的圖片，更被「金田一」上身的網民推測圖片是北角某酒店的地毯，網民由此「腦補」鄭中基是被余思敏酒店捉姦斷正。

鄭中基事件｜網民神探上身破解余思敏發文含意 憑一幅圖推測酒店捉姦在床

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鄭中基事件丨何慶湘答案曖昧

此外有網民翻查記錄，鄭中基於今年4月慶祝機動電視台RTV的YouTube channel超過60萬訂閱時，與何慶湘齊拍一條Q&A影片。片中，他逐一回答觀眾問題。

當中一題，是問他最鍾意公司哪位員工，鄭中基表示一眾員工各有特質，但表示最鍾意「需要時幫到手嗰個」，不過當時大家是起哄講秘書Judy的名字。

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然後當觀眾問何慶湘「拍拖了沒有」，鄭中基及何慶湘就齊齊表示：「呢啲我哋答唔到」。

隨後，何慶湘答不知何時會遇到另一伴，而她回覆時，鄭中基在飲酒，然後當她再稱：「我唔鍾意啲細過我嘅」時，鄭中基微笑望住何慶湘。此片令網民覺得鄭中基與何慶湘的答案似藏玄機，二人關係曖昧。

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