張致恒一家丨張致恒參演新戲重返幕前？ 　洗心革面努力工作獲讚

▲ 張致恒重返幕前？

張致恒（Steven）最近努力工作賺錢養家，做回一位有承擔的男人，早前他就公布已考獲地盤平安卡，更很快正式投入地盤工作。

張致恒一家丨張致恒8年前已做「職安真漢子」 Steven自揭有電影試鏡機會

電影《地產女王》試鏡

雖然有不少人也「睇死」他做得不長久，Steven亦沒有理會默默做，即使面對炎熱的天氣，也堅持下去。

近日，Steven分享一張chok爆自拍，並寫道：「好耐冇試過電影試鏡啦🤣🤣🤣」。

今日（８月９日）他便在社交網透露原來參與電影《地產女王》試鏡，並留言：「多謝邀請」。據知導演欣賞張致恒出色演技，欣賞他返地盤工作，都特意抽時間來試鏡。

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洗心革面

另外，翟威廉、黃建東、龐景峰、劉溫馨和李亦喬等同樣有份參與試鏡，雖然Steven未知會否試鏡成功，已經獲不少網民讚賞，似乎他今次真的洗心革面努力工作。

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