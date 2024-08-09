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巴黎奧運｜「拱橋式」入水炸出巨型水花　墨西哥選手遭裁判一致給0分

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撰文： 王明芳

發布時間： 15 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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墨西哥跳水選手「拱橋式」入水炸出巨型水花，遭裁判一致給0分。

【巴黎奧運/奧運會/女子跳水/墨西哥女子跳水失誤/墨西哥隊】繼日前美國選手在女子跳水3米板撞板撻水，被判0分後，周四（8日）跳水項目又出現另一女將被判0分。21歲墨西哥選手華斯姬絲（Aranza Vazquez），第4次跳水時犯下嚴重錯誤，濺起巨大的水花，被判全0分，失敗後Aranza Vazquez立刻提出申訴，疑現場觀眾的噪音讓她分神導致跳水失敗。

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巴黎奧運跳水｜「拱橋式」入水炸出巨型水花

巴黎奧運女子跳水3米板準決賽時，21歲的墨西哥選手Aranza Vazquez在第4跳時，選擇了305B的動作，即為「反身翻騰兩周半屈體」，難度系數為3.0。當時空中動作已經完成，但落水時未能及時打開，以近乎平躺的姿勢入水，濺起大量水花，7位裁判全部給予0分。

 

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    • 巴黎奧運跳水｜選手投訴觀眾開閃燈

    Aranza Vazquez出水後馬上舉手，示意申訴，申請重跳。據內媒報導，她覺得自己被觀眾的閃光燈影響，亦有外媒報導指是受觀眾噪音影響，讓她分神影響發揮，導致跳水失敗。但是她的申請被駁回，這一跳分數維持0分。即使她最後一跳獲得該輪全場第3高分數，但仍未能躋身前12名入決賽。

    巴黎奧運｜美國選手跳水撞板嚴重失誤裁判全0分　努力完成5跳顯體育精神

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