土瓜灣重建｜市建局啟動馬頭圍道/落山道重建項目　料180户受影響

▲ 市建局宣布啟動土瓜灣馬頭圍道／落山道重建項目。（梁偉榮攝）

市區重建局今天（9日）開展九龍城區馬頭圍道/落山道發展項目，項目地盤總面積約2122平方米，地盤界線大概東面毗連馬頭圍道，南面毗連一條後巷，西面毗連市建局靠背壟道/浙江街發展計劃，及北面毗連落山道。市建局料約180個住户、110個業權及20間地鋪受影響。

項目毗鄰已核准的靠背壟道/浙江街發展計劃，兩個項目將一併進行整體規劃及設計，市建局總經理（規劃及設計）關以輝表示，項目是按照2011年《市區重建策略》羅列的目標進行，透過與毗鄰的公務員建屋合作社樓宇重建試點項目計劃（CBS-2:KC計劃）一併重整及重新規劃，提升該區的行人連接性和改善步行環境，改善整體城市環境及景觀。

項目在設計上將融合計劃的擬議休憩用地/地面步行街，並與CBS-2:KC計劃的地面空間連接，以提升景觀及行人環境。此外，重整後的項目範圍亦會透過現時馬頭圍道的行人過路設施及CBS-2:KC計劃，加強馬頭圍道東邊的落山道休憩處及土瓜灣市政大廈、街市等政府、機構或社區用地等公共設施與西邊的樂民新村一帶的住宅群的連接性。視乎進一步技術可行性研究，項目將延伸CBS-2:KC 計劃所建議的地下購物街至該項目範圍內，並連接土瓜灣港鐵站出口。

項目已按照《市區重建局條例》，在今天出版的政府憲報內的市建局公告中宣布啟動。此項目將於今天開始兩個月的公布期，供公眾查閱該項目的土地界線圖則、一般資料及市建局就項目擬備的第一階段社會影響評估報告；第二階段的社會影響評估報告，則擬於9月25日起供公眾查閱，10月9日止。

市建局職員今天起在項目範圍內的樓宇進行凍結人口調查，以確定受影響居民的數目和了解樓宇的使用狀況。市建局總經理（收購及遷置）唐溢雯表示，項目涉及約110個業權；若項目最終獲得發展局局長授權，市建局會根據屆時的政策及參考受影響物業在凍結人口調查日的佔用情況，向項目內的業主提出收購建議和安置符合資格的租客。

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