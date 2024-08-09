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藝遊好去處丨CHAT六廠開館五週年展覽 伍韶勁藝展+菠蘿核景觀裝置

親子好去處

發布時間： 39 分鐘前

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熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

種學織文2024：菠蘿核開放工作室

為慶祝CHAT（六廠紡織文化藝術館）六廠開館五週年，2024年夏季展推出香港著名媒體藝術家伍韶勁的個人展覽，以及由CHAT六廠2024年駐場藝術家——廣州藝術家團體「菠蘿核」所帶領的一系列「種學織文」社群活動。

今年夏季展覽將延續CHAT六廠的願景，交織文化遺產、當代藝術及社群參與，為參觀者提供獨特體驗，並帶來反思。

重點項目之一是伍韶勁的大型個人展覽——「傾聽地球旋轉」。伍韶勁是一位媒體藝術家，專注於概念性、跨學科、場地特定和參與性的藝術創作。

伍韶勁的沉浸式媒體藝術個展

這亦將是CHAT六廠首次為本地藝術家舉辦個人展覽，並會展出伍氏一些重新演繹的早期作品和全新委託作品。紡織、聲音和光影元素貫穿展覽，邀請參觀者以不同感官參與，感受觸覺、聲音創作和冥想沉思所交織的獨特藝術體驗。

在展廳一中首先看到的《音樂紡織機》利用光敏器材和編碼技術，把有着270年歷史的織布機轉化成一個以光影奏樂的樂器。

作品是伍氏當年在Le Fresnoy法國國立當代藝術工作室的畢業作品，以紀念法國北部曾在工業革命期間作為紡織重鎮的豐富歷史和印記。作品首次展出時，當地人用他們熟練的巧手，在靜止的棉線上織出音樂。

展廳的另一端是以希臘神話中的命運女神命名的藝術裝置《摩伊賴》，參觀者可以走進懸垂的近200條棉繩，讓投射在棉繩上的光影引導思緒並沉浸當中，展開在錯綜複雜的生命線之間的沉思之旅。

藝術家也邀請參觀者細心感受世界中不同的聲音、不同的共振頻率。《33.8 Hz》、《織之歌》和《傾聽時間》等作品把參觀者帶到當中，重新演繹關於空間和時間的故事。

傾聽時間

「種學織文2024：菠蘿核開放工作室」

CHAT六廠的年度旗艦社區計劃「種學織文」將展示駐場藝術家團隊「菠蘿核」和不同社群的合作成果。

菠蘿核深入探討海外華僑農場與香港豐富移民歷史所交織的故事，透過景觀裝置、集體種植和創作以及影視作品，分享他們的研究成果與藝術實踐。

藝術家團隊為廣州和香港的四個地點分別設計了四個景觀裝置，包括南豐紗廠紗廠耕地、香港知專設計學院、嘉道理農場暨植物園，以及菠蘿核在廣州的工作室。他們邀請由本地大專生及小學生組成的「種子隊」，共同在景觀裝置中培育多種可製成織物染料或可供食用的植物，這些植物亦用於其後的創作。
 

伍韶勁：傾聽地球旋轉

展期:8月3日至11月10日

時間:早上11時至晚上7時（逢星期二休息）

地點:荃灣白田壩街45號南豐紗廠二樓CHAT六廠展廳一及CHAT迴廊
  
2024種學織文：菠蘿核開放工作室

展期:8月3日至11月10日

時間:早上11時至晚上7時（逢星期二休息）

地點:荃灣白田壩街45號南豐紗廠二樓CHAT六廠展廳二及CHAT迴廊
 

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