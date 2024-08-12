妊娠糖尿｜6類高危人士易患妊娠糖尿病　1類食物助控制體重血糖減低風險

▲ 妊娠糖尿病之所以可怕，是因為胎兒過大會令生產困難或需提早剖腹生產，亦增會加畸胎、胎死腹中、羊水過多、早產等風險。

【妊娠糖尿病/懷孕/孕婦】妊娠糖尿病好發於孕期5至6個月時，此時孕婦的體重增加，因未能滿足身體對胰島素需求增加，同時孕期亦會分泌抗胰島素的荷爾蒙，令身體無法將血液中的糖份轉化，形成妊娠糖尿病。

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妊娠糖尿｜6類高危人士

如果你有以下患上妊娠糖尿病的高風險因素，便應在孕期多加留神!

超過35歲

多囊性卵巢症

過往懷孕時曾出現妊娠糖尿病

曾產下較重（4公斤或以上）的嬰兒

糖尿病家族病史

體重超重

妊娠糖尿病之所以可怕，是因為胎兒過大會令生產困難或需提早剖腹生產，亦增會加畸胎、胎死腹中、羊水過多、早產等風險。而初生兒也可能出現黃疸，同時可能增加嬰兒日後患上糖尿病及心血管疾病的風險。

妊娠糖尿｜五穀類食物助控制血糖

想盡量避免患上妊娠糖尿病，可在飲食和體重著手，包括控制體重增長速度。多吃高纖的五穀類食物如糙米、番薯、南瓜、淮山等來代替精製的白米飯和麵條，由於豐富纖維有助增加食物在腸道停留時間及減緩糖分、脂肪吸收，使血糖平穩上升，易於控制血糖。也可在餐與餐之間進食少量五穀和水果來分散碳水化合物的攝取量，從而幫助控制血糖水平。

▲ 香港營養師學會認可營養師吳耀芬。

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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