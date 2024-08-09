樂壇風波｜周啟生狠評林家謙後再周圍焫火頭 　原來過往曾用「過期廢青」形容自己

▲ 有話直說的周啟生最近周圍焫火頭！

日前，現年63歲的資深音樂人周啟生請網民留言列出「你最唔要聽到佢唱歌嘅歌手」，有網民點名林家謙，周啟生就回覆：「嗰條廢青我都麻麻哋鍾意！」網民認為林家謙可以回去做幕後，周啟生又留言：「又唔見佢幕後有咩條件！」

周啟生無懼與網民開火，又再繼續「指點」一眾音樂人，Joey Tang（鄧建明）、徐日勤、「豹哥」單立文都「中槍」！

在昨晚（8日），周啟生再激動地於社交網發文，指一些傳媒對他作不實的指控、人身攻擊！

周啟生狠批林家謙被嘲蹭熱度 激動發文：唔係行出嚟宣傳谷個show

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周啟生指Joey Tang欠缺努力

早前，周啟生在Facebook留言中提起比他遲入行的音樂人，「Joey Tang（鄧建明）係我帶佢出身嘅，徐阿勤（徐日勤）係我師弟，Sin立文（單立文）都係好早期幫過我喺錄音室彈嘢，全部都係我輩分以下嘅！如果我喺度講一聲，Joey Tang有領導才（能），彈結他有天份，但係欠缺努力，所以唔會好叻！你哋可以同返佢講、睇吓佢敢唔敢博（駁）我！」

Joey Tang回覆指：「亞公：我咁有天份，如果再加埋後天努力，咪叻過你？咁點得呀！不過多謝你提醒，我今晚開始努力啦，搖滾黃河紅館見」，周啟生表明如Joey Tang交學費跟他重新學習，在數年後會有大進步。

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周啟生早用「過期廢青」形容自己

周啟生以「廢青」來形容林家謙，屬沒修養的行為，但原來他過往曾以「過期廢青」自居，在他眼中，「廢青」一詞似乎並不過火。

他在2023年於TOPick專訪中，被問到近年欣賞的歌手是哪幾位？他說：「林一峰和藍奕邦，（林家謙呢？）係咪瘦瘦地那個廢青，普普通通啦，要再努力點，未吸引到我。」

他把「廢青」定義為愛留在家、「未見到自己有咩好嘢」，並用「一名過期廢青」來形容自己，他說：「太多優秀音樂，如果話自己優秀，就太無聊了。」

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