中秋節︱黑白榴槤冰皮月餅上架 送一年免費食榴槤活動

▲ 黑白榴槤冰皮月餅

「榴槤B哥黑白榴槤冰皮月餅」嚴選 100%馬來西亞樹上熟成的極罕黑刺及極品貓山王果肉製作，香甜軟滑餡料配搭清爽煙韌冰皮，味道口感層次分明。今年榴槤 B 哥特意舉辦「送你一年免費食榴槤」活動，共迎中秋。

憑藉馬來西亞榴槤甜品大師多年經驗和研究，秘方讓外層冰皮更薄更煙韌！結合 Q 彈與絲滑，馬上展開一場嗅覺和味覺的極致感官享受，令人一試難忘，回味無窮！

為將最「鮮」榴槤香送到一眾榴槤愛好者手中，「榴槤 B 哥黑白榴槤冰皮月餅」所選用的榴槤內餡均由馬來西亞果農將熟成榴槤採收後，馬上拆肉起核進行保鮮冷凍，並於當地製作為冰皮月餅，再直送到港，熟成榴槤的甘甜滋味令人難以抗拒！

樹上熟成果肉 甘甜滋味無可媲美純天然樹上熟的馬來西亞榴槤充份吸收陽光和水分，肥沃土壤讓榴槤果肉顆顆圓潤飽滿，待自然熟成掉落後採收，口感格外濃郁香醇且幼滑。

現於8月15日前預訂「榴槤 B 哥榴槤冰皮月餅」可享早鳥優惠價$258/盒（原價$368/盒），現貨可於 8月15日至 9月15日於各區指定地點換領。早鳥價優惠買三盒以上最低平均每盒可低至$238/盒，購買十盒以上低至六五折，詳情可到

https://durianbgor.com/products/durianmooncake 參考。

今年榴槤 B 哥特意舉辦「送你一年免費食榴槤」活動，活動勝出者以後一年有榴槤食！

參加方法:

凡讚好榴槤B哥Facebook專頁及於買月餅請你一年免費食榴槤貼文中回答問題並分享此貼文到自己個人Facebook，榴槤B哥會在9月19日挑選三個最具創意答案讓大家在Facebook投票，9月23日會公佈最高票數者即可獲得一年免費食榴槤！

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