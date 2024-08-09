奧運經典｜奧運史上最慢紀錄　非洲選手由不懂游水到苦練9個月出戰背後超勵志

▲ 奧運史上最慢紀錄，非洲選手由唔識游水到苦練9個月出戰，背後超勵志

【奧運會／運動員／奧運紀錄／100米自由泳／游泳／非洲／悉尼奧運會】一般參加奧運的運動員都是最快、最強的選手。不過，一位來自非洲的游泳選手，在報名前不會游水，苦練9個月出戰2000年悉尼奧運會，創下100米自由泳最慢紀錄，成為奧運史上的經典，且成績至今未有人「打破」。

最新影片推介：

苦練9個月出戰奧運

綜合外媒報道，現年46歲來自非洲赤道幾內亞的游泳項目選手Eric Moussambani，在2000年悉尼奧運，奧委會讓發展中國家也能參與其中，他也因此獲得代表國家出賽的機會。當年他得知國家正招募游泳選手，沒有多想便去報名。最後由於只有他報名，所以也順利成為國家隊泳手。

據了解，Eric Moussambani在報名參加奧運前並不會游泳，是在入選「國家隊」後才開始習泳。然而因為國家提供的資源有限，既沒有專業教練指導，也沒有正規泳池可供練習，所以他只能在酒店的20米游泳池，趁早上對房客開放前，偷偷練習1小時。

更多相關報道：巴黎奧運丨100米自破世績勇奪兩金 「中國新飛魚」潘展樂是怎樣煉成的

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

創奧運史上最慢紀錄

在Eric Moussambani抵達悉尼參賽前，他一直以為自己參加的是50米自由式比賽，但到場才驚覺是100米賽事。而比賽當天，他與奈及利亞和塔吉克的選手同組，其他2名選手因提早跳池而被取消參賽資格，最後只能他獨自一人完成賽事。

由於Eric Moussambani從未在50米游泳池中參加過游泳比賽，泳姿也不像專業選手般踢水、擺動手臂等，在最後50米中，他亦明顯表現得非常吃力，甚至身體幾乎要沉下去。

不過，他沒有放棄，而是一直堅持到最後，現場的觀眾也鼓掌歡呼。最終他以1分52秒72完成賽事，創下奧運史上最慢紀錄，且至今未有人「打破」。

金牌並不是奧運的一切。我對所發生的事情感到非常高興，這一切都是值得的。我想下次回來參加2004年雅典奧運會。這對我來說是一個非常特別的時刻。我永遠不會忘記它。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

雖然Eric Moussambani最後無緣晉級，但他沒有放棄游泳，4年後他更將個人成績減半至56.9秒。不過，在2004年雅典奧運會，他因護照問題失去參加的機會，並為無法向世界展示自己的進步而感到可惜。

現在的Eric Moussambani更成為國家游泳隊教練，他的國家赤道幾内亞亦已建成兩個奧運規模的游泳池，他希望自己國家的運動員將來可以在奧運獲得獎牌。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5