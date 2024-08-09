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直播活動｜WECHATBIZ呈獻JETSOPRICE筍貨價直播　陶大宇現身撐香港直播經濟

休閒消費

發布時間： 2 小時前

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陶大宇現身發佈會示範直播帶貨的技巧！

適逢香港走出疫情陰霾，WECHATBIZ 將於今年 8 月 22 日 至 8 月 23 日舉辦香港及大灣區「JETSOPRICE 筍貨價直播 - 食玩買筍貨優惠返晒嚟」， 聯同各大品牌、餐飲零售商家，為香港市民及遊客呈獻直播筍貨禮遇。為隆重其事，大會於 8 月 8 日舉行發佈會，展示一系列精選貨品，還有為今次活動所設計的「Super Jetso」公仔，陪着大家睇直播買筍貨。

今次是香港直播界盛事，WETCHATBIZ 破天荒聯同香港最受歡迎的直播平台，㩗手直播帶貨，每個平台均是獨當一面，包括 Yo 姐全球直播、Magic Decor,Mixx collection、2011 web shop、TML、 Ace shop、Crystal House 水晶屋、AtStory, 陳記美加生活百貨、藍泡泡日韓精品、KIKO Shop、肥妹仔 shopping、Aqua Tracy、Pretty online shop、MM 生活百貨、Baby Lux, GW Korea Online 等(排名不分先後）。不少明星樂見香港舉行如此盛大的直播帶貨活動，有意參與其中，為是次活動出一分力。

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而陶大宇近年經常在內地工作，十分了解直播帶貨攻略。當他知道今次香港與大灣區同步直播活動，他即十分支持，更成為今次活動的開心大使，笑言要與「Super Jetso」一齊推廣香港直播活動。他更會於 8 月 22 日的首日活動，聯同香港著名主播，於香港及廣州作 JETSOPRICE 筍貨價直播。大宇於發佈會上更會示範直播帶貨的技巧。作為香港演藝界紅星的他，希望以其知名度為香港直播界打開大灣區消費之門，為香港品牌出一分力。而繼大宇之後，還有會不同明星加入是次筍貨活動。

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「JETSOPRICE 筍貨價直播 - 食玩買筍貨優惠返晒嚟」簡介：

由 WETCHATBIZ 舉辦的 JETSOPRICE 筍貨價直播活動首次引入電商活動及YOUTUBE SHOPPING，將在 8 月 22 日及 8 月 23 日舉行香港主播平台直播帶貨，產品包括衣、食、保健產品、美妝、小家電和餐飲零售等。

活動會有一系列獨家優惠及折扣筍貨價。同時 JETSOPRICE 將與當地知名的小紅書 KOL 網紅合作，展示香港香港的優質產品，擴大國內的銷售範圍，並提供限時優惠，為中國消費者帶來更多優惠和驚喜貨品。同時分別在 TVB 無綫電視翡翠台播放廣告宣傳片, 各大社交媒體營包括 Facebook, Youtube、小紅書平台、微信公眾號及抖音平台宣傳推廣是次活動。

除此之外，JETSOPRICE 將於 8 月 22 日在天河區天娛廣場舉辦市集活動，把香港優質品牌產品帶到大灣區，亦會透過跨境電商開拓內地 14 億市場。活動後，WETCHATBIZ 於 12 月 18 號會再次舉行大型帶貨活動。

 

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