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新聞之花丨前TVB新聞主播「升呢」名媛階層　 擁多個名牌手袋價值過百萬【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

究竟係邊個前TVB主播咁勁？

前TVB主播周嘉儀（Venus）自從離開大台後，於2015年轉職到證券公司市場策劃部任職，於葵涌公屋出身的她經過多年打拼，近年已經「升呢」至名媛階層！

生活愈來愈富貴的她，不時在網上大晒名牌手袋及首飾，近日她被發現由荃灣海景豪宅爵悅庭再搬入新豪宅。

【前新聞之花】周嘉儀收瑰花放閃暗示蜜運　Venus事業有成過名媛生活

擁多個名牌手袋

日前Venus分享兩件靚衫，令身後的手袋櫃曝光，當中見放了很多Hermès手袋，包括Birkin、Kelly 28、Mini Kelly、Roulis、Kelly to go等，其次是Chanel、Dior及Gucci等，猶如身在名牌店舖中，保守估計價值至少過百萬，果然富貴逼人。

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豪宅曝光

而且，從她分享的日常生活相片中，見其新屋設計簡約，以白色為主，擁有無敵大海景，客廳更有大梳化以及Hermès的馬公仔，讓她「晾腳」。

除外，平時她出入也一身名牌，行頭十足，更不時歎Spa及出入馬場，今年年初Venus亦分享已正式榮升馬主的喜訊，愛駒命名為「天下寵兒」。

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