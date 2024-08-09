南海地震︱日本宮崎縣7.1級地震至少12傷　氣象廳預警南海海槽或有大地震　311規模恐重現

【日本／地震／宮崎縣／能登／南海海槽地震】日本昨日（8日）於香港時間下午3時43分發生7.1級地震，震央位於宮崎縣日向灘對出海域。日本氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震）資訊，更兩度發出海嘯警報，約5小時後解除。當局隨即召開會議評估後續發生大地震的機率，有地震專家在年初發生能登7.6級地震後，曾預警「南海海槽地震」發生的前數十年內，日本西部地區將頻繁發生地震。

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綜合日媒報道，日本宮崎縣昨午發生7.1級地震，之後有多次餘震。地震震央在宮崎東南偏東30公里附近，震源深度30公里。氣象廳發出「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」，指這區域發生大規模地震的可能性或會比平時高，請民眾注意政府和地方政府發布的資訊與措施，亦曾兩度發出海嘯警報，終在昨晚解除所有海嘯警報。

網民拍下地震一刻

地震發生時，有不少當地民眾在商場或街上同樣感受到劇烈搖晃，有人更拍到不少店鋪的貨品散落一地、餐廳一片狼藉、服裝店衣架上衣服大幅搖擺，甚至有市民家中的物件和大櫃亦倒下。

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地震發生後，日本氣象廳首次發布「南海海槽地震臨時情報」，狀態是「調查中」，專家亦召開緊急會議，評估這次地震是否與南海海槽地震有關。據了解，南海海槽每90至150年就會引發一次黎克特制8級以上的大地震，同時引發大型海嘯。

專家：年初已有先兆

然而這次地震發生早在今年初已有專家預警。根據日媒《產經新聞》報道，當地地震考古學者寒川旭在今年1月1日發生石川縣能登半島地震後，指出「南海海槽地震」發生的前數十年內，日本西部地區將頻繁發生地震，範圍北至北陸的能登半島，南至九州。他根據當時情況判斷，1月1日的地震就是菲律賓海板塊和阿穆爾板塊（Amurian Plate）邊界的斷層在活動導致。

據日媒《現代商業》昨日（８日）報道，指出日本預測在30年內發生南海海槽大地震的機率為70％至80%，一旦成真，將會是整個日本西部的大災難。

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遊日旅客防災須知

日本是不少人旅遊的首選地區，專家建議有計劃遊日的旅客應特別留意海嘯警報或地震資訊。據日本政府觀光局資料，建議遊日旅客可下載「Safety tips」應用程式，以接收最新的天氣警報或相關防災資訊。以下綜合地震及海嘯發生時的應對方法：

地震：

首要保護頭部，遠離有移動物體和高空墜物的地方。可視乎身處場所，藏身在大廳或者柱子附近，或結實的桌子等下方；若處於升降機內則盡快走出。當局建議，地震發生時留在室內會更為安全，切勿慌張地奔向屋外。

海嘯：

海嘯警告分為三個級別，當發出警報後盡量遠離水邊或河岸。觀察周圍人群的行動，有需要時到高臺或海嘯避難大樓中避難。警報解除後，盡快返回酒店或住宿場所，並留意最新消息。

▲ 日本海嘯警報級別。（網上截圖）

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