細菌危機丨「超級細菌」襲港致死率達45%　醫生拆解4大感染症狀教2招自保術

【世衞／超級細菌／肺炎克雷伯菌／細菌／抗藥性／致病性】世界衞生組織（WHO）日前發表報告，指一種超級細菌「肺炎克雷伯菌」正向全球蔓延，最少16個國家和地區通報發現相關細菌，連香港亦受波及，有內地數據更指一旦感染，死亡率更可高達25至45%。感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時表示，此細菌絕不可輕視，因為除了可以引起社區感染及治療比較複雜，患者一旦感染，亦可引致嚴重併發症及死亡。

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根據理工大學早前引述內地多項研究發現，歸類為「超級細菌」的病原體，以高抗藥性和高毒力的「肺炎克雷伯菌」（Klebsiella Pneumoniae）對人類健康最具威脅性，而一種肺炎克雷伯病原菌的新變異株，稱為多重耐藥和超強毒力的肺炎克雷伯菌（CR-hvKP），一旦感染，死亡率更可高達25至45%，令全球不少醫學專家甚至將CR-hvKP列為「最迫切威脅人類健康」的隱患。

感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時，表示目前暫未有數據顯示，肺炎克雷伯菌於香港的感染人數，但警告此高毒性「超級細菌」絕對不容忽視，當中主要原因是，即使抵抗能力正常的人士亦會引起感染，而且此細菌帶有抗藥性。她又表示，這種高毒性細菌有機會在腸道存活，可在社區引致入侵性細菌感染，並涉及不同器官膿瘍包括肝臟，眼部，肺部或腦膿瘍。

3大高危人士

連慰慈指肺炎克雷伯氏菌指一般來說會在以下人士引起感染：

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常見4大症狀

連慰慈指表示「超級細菌」雖然初期症狀可以不明顯，但常見症狀仍有4種:

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警告由於此細菌引起的細菌感染比較嚴重，而且帶有抗藥性，治療會比較困難，可以引起嚴重併發症及死亡，而且帶有傳播性，在治療過程中感染控制措施亦要做足。

自保方法

連慰慈指由於目前此細菌無預防疫苗可注射。她提醒，市民要留意自己身體情況，如發高燒或症狀嚴重是要盡快睇醫生；其次使用抗生素時，亦要遵從醫生指示，減低社區出現抗藥性細菌出現的風險。

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