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生命鬥士丨寶媽前度罹癌化療暴瘦12公斤　汪建民哽咽：怎樣才能結束一切

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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「寶媽」王美華前度男友汪建民罹患肺腺癌4期。

曾志偉前妻、人稱寶媽的王美華，在2004年接受身體檢查發現患上甲狀腺癌，2016年於淋巴結上發現兩個腫瘤，至2019底，其在肺部有一個非常小的腫瘤，證實罹患肺腺癌，即是她已是第3度發現患癌。

曾與「寶媽」王美華「姊弟戀」的前度男友、現年56歲台灣藝人汪建民，他在去年證實罹患肺腺癌4期，於12月入院開刀、接受化療。

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汪建民不煙不酒

汪建民曾表示會努力奮鬥盼能擊退癌魔，可是他日前上台灣節目《單身行不行》錄影時，身形明顯消瘦。他回憶自己本身經打籃球、棒球，去年11月底發覺背痛時，本以為只是肌肉痠痛、運動傷害、舊疾復發之類。

後來，汪建民多次使用痠痛貼布或運動相關噴霧都沒效，稱：「一直到兩手開始神經痛，才覺得不對，這個應該不是一般的運動傷害。」因此，他才動身去檢查，照完就發現癌細胞已經擴散到頸椎和腦。

做一連串檢查後，他直接跟醫生稱：「你可不可以坦白告訴我，嚴不嚴重」，醫生語回答：「建民哥，很嚴重，我們不要去想這些東西，接下來應該要怎麼治療，我們就來安排就來面對」由於王建民向來不煙不酒，讓他無法相信這種事會發生在自己身上。

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最怕聽這句話

原來，汪建民最初不願接受生病後自己的模樣，稱：「因為整個是…那個一看就知道『你怎麼了』，已經瘦到剩下眼窩。」由於他一發現罹癌，病情就已經是很嚴重的狀態，自爆差點想不開：「我坦白說最糟糕的那段時間，就是剛開始接受治療那段時間，我就想怎麼樣才能夠結束這一切。」

此外，汪建民起初不願讓眾知道自己患癌，更不想被外界誤會在「賣慘」稱：「所以我就乾脆連任何通告都不接。」所幸如今病情有所進展，化療效果好，雖然腦部仍需吃藥控制，但他經過身邊親友勸說，才願意上節目、出面分享抗癌過程，也成為他生活的一項動力。

他並表示最不喜歡聽到別人說的話，稱：「我非常討厭聽到人家說：『建民哥你有沒有好一點』」因為他每天都在電療、化療及食十幾顆藥，受盡折磨，稱：「怎麼可能好一點呢，我寧可你跟我說『建民哥加油』、『建平哥你辛苦了』。」

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電療逾60次

汪建民接著在節目中騷出接受化療後的照片，只見他頭髮全部都掉光，而且全身都起紅疹，他稱：「我的腫瘤醫生也不知道，就是化療，我全身都這樣子，過敏、起紅疹，然後癢，好了以後就都好了，可是就變成像這樣子，皮膚焦黑這樣子」

接著，他將手放在胸口前畫圈，似乎連此處也不例外，接著提出疑問：「我一直懷疑是電療的關係，電療60幾次了，總共要做75次，可是電療的放射師跟我說，現在電療不太有這些不好的狀況，可能是體質的關係」。

目前，他的狀況逐漸轉好，稱：「本來將近9公分在右肺片的腫瘤，降到剩3公分，可是現在又麻煩，因為擴散到腦裡面的那2顆，它會異常的放電，會不自覺的走路會偏，因為壓到神經，必須要每天吞類固醇，此外，我會有癲癇的危險，所以一天要吞一顆類固醇的藥，4顆抗癲癇的藥，如果減量或不吞的話，隨時都會有癲癇的危險」，他表示肺部腫瘤消到某個程度時就不用接受化療，只要持續觀察便行。

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