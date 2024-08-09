鷄尾酒｜感冒噴嚏鼻水齊發苦不堪言 餐廳CEO靠1杯「感冒雞尾酒」減輕痛苦

▲ 鷄尾酒也能治療感冒。

大感冒，提早下班回家躺着休息。不斷飲水，仍然噴嚏鼻水齊發，苦不堪言。忽然想起吾友Winnie Pau的一條治咳嗽感冒單方。

那天，應邀去她身為CEO的Artyzen Club晚飯。甫坐下，她掩着鼻子說，自己忽然大感冒，還夾着咳嗽。這時，餐廳經理給她端來一瓶威士忌、一杯放有一枝桂皮及蜂蜜和一片厚切檸檬的滾水，Winnie接着倒入差不多一大茶匙分量的威士忌調勻，趁熱飲用。晚飯後，她已回復好人一個。

這一晚，我也照辦煮碗（幸好家裏有齊上述材料）。飲了半杯，鼻水已經開始偃旗息鼓。飲完一整杯，噴嚏和鼻水都收工了。帶着微醺，睡了兩個小時，醒來後發現痊癒了。

大暑後的天氣非常反覆，一時翳熱天陰，明明那一邊藍天白雲，轉過身來又雷又雨又閃電，一個不留神就傷風感冒咳嗽了。

如果你也遇上這些徵狀，不妨試試調校一杯以上的「感冒雞尾酒」，盼它能幫上忙，減輕你的痛苦。不過，若然不諳喝酒，則切勿亂試，還是因應自己的身體狀況，趕快延醫治理。

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