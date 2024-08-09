巴黎奧運｜巴西獨臂乒乓女將奮鬥22年　首征奧運圓夢：相信一切皆有可能

▲ 巴西獨臂乒乓女將奮鬥22年首征奧運圓夢。

【巴黎奧運/乒乓球/女子團體賽/獨臂乒乓球手】身殘志堅，無阻追夢。日前，巴黎奧運乒乓球女子團體賽16強，巴西隊派出獨臂女將布魯娜亞歷山大（Bruna Alexandre）夥拍隊員對戰韓國隊，雖然最後直落三局不敵對手，但布魯娜在比賽中奮勇戰鬥的過程深深感染觀眾，她堅毅不屈的精神耀亮了整個比賽場，獲得全場掌聲及喝采！

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巴黎奧運｜巴西球手3個月大時截肢右臂

綜合《NBC olympics》等外媒報道，布魯娜3個月大時，因為血栓而截肢右臂，不過她並沒有因此而放棄自己，在7歲那年跟球手哥哥學打乒乓球，成為一名乒乓球手。

布魯娜憶起，父母常為年幼時失去右臂的自己而哭泣，但她告訴雙親，終有一天自己會讓他們感到非常自豪，強大的信念令布魯娜這22年間持續登上不同的世界大舞台，向世人展示自己的不屈精神。

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22年間拿下多個世界大獎

現年29歲的布魯娜戰績彪炳，在2016年的里約殘奧會及2020年的東京殘奧代表巴西出戰，共奪得1銀3銅的成績；2014年的北京國際乒聯殘疾人世錦賽，拿下女單及團體賽銅牌；2017年斯洛伐克的殘疾人世錦賽，更拿下團體賽金牌。

雖然身有殘缺，但布魯娜坦言自己最大的夢想並不止步於殘奧會，而是參加奧運會。在日前，她終於成功締造歷史，成為第一位參加奧運的巴西人，

多年來，我一直很努力希望獲得參加奧運的資格，我知道很困難，不過我成功了。

在乒乓球女子團體賽16強中，巴西隊以1比3敗於韓國勁旅，雖然如此，但是布魯娜與隊友們對成績感到滿意，因為她們一直努力戰鬥到最後，

韓國是最好的球隊之一。我取得了一些積分，這讓我個人非常高興，我為我的球隊戰鬥到最後感到非常自豪。

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目標再戰2028年奧運會

巴黎殘奧會將於8月28日至9月8日舉行，布魯娜的目標是希望在殘奧會上奪得金牌，此外，她也計劃再戰2028年於洛杉磯舉行的奧運會，她亦希望這樣能幫助更多殘疾人的融入運動會中，

永遠不要放棄你的夢想，無論你有一條腿還是一隻手臂，相信一切皆有可能。

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