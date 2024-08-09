  • 32°C
香港時間 : 202489日 (五) 13:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運丨南韓型格女射手金藝智突然痙攣暈倒　即場接受CPR搶救

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

南韓型格女射手金藝智突然在記者會暈倒。

【巴黎奧運/奧運選手/南韓/女射擊選手/金藝智】在巴黎奧運內，南韓女射擊選手金藝智（Kim Yeji）憑比賽時的型爆表情而引發全球網民注意，而她亦於10公尺空氣手槍項目成功奪得奧運銀牌。

她已於本周返回南韓，可是在今9日在出席記者會期間突然痙攣後昏倒，經心肺復甦（cardiopulmonary resuscitation，CPR）搶救後，已恢復意識。

巴黎奧運｜南韓女射擊選手型格開槍爆紅　金藝智腰間小象公仔藏玄機

點擊圖片放大
+9
+8

巴黎奧運丨金藝智抽搐暈倒

據韓聯社等報導，在當地時間本日上午約11時，金藝智在記者會上突然抽搐昏倒，她在現場接受緊急措施10分鐘後身體恢復，後送往醫院檢查，記者會取消。

對此，她的教練表示這是金藝智首次發生此狀況，稱：「可能是因7月中開始行程緊湊，疲勞累積加上現場來了很多媒體記者導致緊張」當局也推測是因太過疲勞，未來會持續觀察。

最新影片推介：袁偉豪專訪

專題影片
袁偉豪分享拍攝BB方法

巴黎奧運丨被封「殺手媽媽」

今年31歲金藝智在奧運賽上戴鴨舌帽、冷酷專注開槍的神情爆紅，型到核爆，被網民封為「殺手媽媽」。

她有個6歲女兒，因此金藝智在比賽時腰間掛著的小象公仔，其實就是來自她的女兒，金藝智曾受訪解釋，掛著小象公仔就像把女兒帶在身邊。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
19:42 2024/08/08
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
巴黎奧運｜奧運跳高金牌得主馬胡奇克愛「躺平」 　比賽前做睡美人眠一眠有原因【多圖】
13:35 2024/08/06
巴黎奧運｜奧運跳高金牌得主馬胡奇克愛「躺平」 　比賽前做睡美人眠一眠有原因【多圖】
巴黎奧運丨台北「跨欄甜心」撞樣女神朱茵　張博雅走出受傷陰影出戰奧運【多圖】
17:05 2024/08/06
巴黎奧運丨台北「跨欄甜心」撞樣女神朱茵　張博雅走出受傷陰影出戰奧運【多圖】
巴黎奧運｜西班牙名將馬蓮感激何冰嬌窩心行為　發文暗示退役：另一條路開始了
11:23 2024/08/08
巴黎奧運｜西班牙名將馬蓮感激何冰嬌窩心行為　發文暗示退役：另一條路開始了
巴黎奧運︱匈牙利劍擊女神人氣急升　蘇克絲脫下面罩驚豔全場【多圖】
13:37 2024/08/07
巴黎奧運︱匈牙利劍擊女神人氣急升　蘇克絲脫下面罩驚豔全場【多圖】

你可能感興趣

巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
19:42 2024/08/08
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
巴黎奧運｜奧運跳高金牌得主馬胡奇克愛「躺平」 　比賽前做睡美人眠一眠有原因【多圖】
13:35 2024/08/06
巴黎奧運｜奧運跳高金牌得主馬胡奇克愛「躺平」 　比賽前做睡美人眠一眠有原因【多圖】
巴黎奧運丨台北「跨欄甜心」撞樣女神朱茵　張博雅走出受傷陰影出戰奧運【多圖】
17:05 2024/08/06
巴黎奧運丨台北「跨欄甜心」撞樣女神朱茵　張博雅走出受傷陰影出戰奧運【多圖】
娛樂人物職業 運動員 奧運會 射擊 網絡熱話

最高瀏覽

巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
電費補貼｜2024最新17大電費補貼　中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】
電費補貼｜2024最新17大電費補貼　中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
急症室最長等候時間（08月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月09日 時間12:05）
澳門兇殺案｜香港中年漢倒斃酒店房　兇手疑殺人後搶走大疊金牛
澳門兇殺案｜香港中年漢倒斃酒店房　兇手疑殺人後搶走大疊金牛