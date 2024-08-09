巴黎奧運丨南韓型格女射手金藝智突然痙攣暈倒　即場接受CPR搶救

▲ 南韓型格女射手金藝智突然在記者會暈倒。

【巴黎奧運/奧運選手/南韓/女射擊選手/金藝智】在巴黎奧運內，南韓女射擊選手金藝智（Kim Yeji）憑比賽時的型爆表情而引發全球網民注意，而她亦於10公尺空氣手槍項目成功奪得奧運銀牌。

她已於本周返回南韓，可是在今9日在出席記者會期間突然痙攣後昏倒，經心肺復甦（cardiopulmonary resuscitation，CPR）搶救後，已恢復意識。

巴黎奧運｜南韓女射擊選手型格開槍爆紅 金藝智腰間小象公仔藏玄機

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巴黎奧運丨金藝智抽搐暈倒

據韓聯社等報導，在當地時間本日上午約11時，金藝智在記者會上突然抽搐昏倒，她在現場接受緊急措施10分鐘後身體恢復，後送往醫院檢查，記者會取消。

對此，她的教練表示這是金藝智首次發生此狀況，稱：「可能是因7月中開始行程緊湊，疲勞累積加上現場來了很多媒體記者導致緊張」當局也推測是因太過疲勞，未來會持續觀察。

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巴黎奧運丨被封「殺手媽媽」

今年31歲金藝智在奧運賽上戴鴨舌帽、冷酷專注開槍的神情爆紅，型到核爆，被網民封為「殺手媽媽」。

她有個6歲女兒，因此金藝智在比賽時腰間掛著的小象公仔，其實就是來自她的女兒，金藝智曾受訪解釋，掛著小象公仔就像把女兒帶在身邊。

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