英國反移民示威｜英國爆13年來最嚴重騷亂　移英港人籲遠離4類高危場所：英國不再安全

▲ 英國反移民示威愈演愈烈，有移英港人呼籲遠離4類高危場所。

【英國反移民示威／英國示威／英國暴動／英國斬人案／移民英國／移英港人】英國一間舞蹈學校3名女童遭17歲男子持刀殺害，網絡謠傳疑犯為激進穆斯林難民，觸發英國多地示威，至今已蔓延至全國20多個城市，包括港人熱門聚居地倫敦、曼徹斯特、布里斯托（Bristol）等，都有示威者上街抗議。有移英港人YouTuber日前亦拍片呼籲遠離4個高危場所。

最新影片：

英國反移民示威｜港人熱門聚居地爆發衝突

綜合外媒報道，英國近日爆發13年來最嚴重騷亂，事緣利物浦附近城鎮紹斯波特（Southport）7月29日發生襲擊案，一名17歲少年持刀闖入兒童舞蹈工作室，釀成3名女童死亡，另有8名兒童及2名成人受傷。

由於正值暑假，當日有多名年齡介乎6至10歲的兒童在舞蹈工作室，參加一個以美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）為主題的活動。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

英國警方以涉嫌謀殺和謀殺未遂的罪名，拘捕該名17歲少年。網絡謠傳疑犯為去年乘船到英國的難民，雖然警方其後澄清疑犯於英國出生，父母為盧旺達移民，但英國多地出現反移民示威，有數千名民眾分別於利物浦、伯明罕、布里斯托、布萊頓和倫敦街頭聚集，部分示威更演變為警民衝突。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

英國反移民示威｜出行遠離4類高危地方

移居英國9年的港人YouTuber阿康近日拍片分享當地情況，坦言「英國已不再安全」，提醒身處英國的港人或準備到英國的遊客，出行要小心，盡量遠離4個地方。

1. 印巴人聚居區域

由於印度人、巴基斯坦人大多是穆斯林，因此成為被針對的種族，尤其是印巴區內的清真寺，更是受襲擊、「搞事」的高危目標。另外，部分港人會到印巴人開設的超市購買亞洲食品，為保障人身安全，短期內應盡量避免前往這些地方。

2. 酒店

英國有幾百間酒店被用作安置尋求政治庇護者，雖然當局未有公開酒店名單，但早前已相繼有酒店遭示威者放火、破壞。

3. 警署

英國多地示威已演變為警民衝突，相繼有不少警署受到襲擊，因此應避免接近。

4. 火車站

由於不少示威者會乘搭火車到其他城市進行集會，現時各大城市火車站的警力已經增加，因此如果途經火車站時要保持警覺。

▲ 移英港人YouTuber阿康呼籲出行遠離4個高危場所。（Livology影片截圖）

英國反移民示威｜港府提醒在英港人注意人身安全

鑑於近日英國多處地方持續發生示威和街頭騷亂，特區政府提醒身在英國或計劃前赴英國的港人要注意人身安全。政府發言人表示，特區政府提醒市民，香港對英國發出的黃色外遊警示仍然生效。計劃前赴或已在英國的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，避開人群聚集的地方，並留意當地就最新情況的公布。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

影片來源：YouTuber頻道「Livology」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】