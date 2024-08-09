乒乓嫲嫲丨61歲倪夏蓮原來有心目中男神 　開心獲偶像模仿「反智轉身」

▲ 61歲「乒乓嫲嫲」倪夏蓮原來有心目中男神！

【倪夏蓮／61歲奧運選手／巴黎奧運／盧森堡／乒乓球】現年61歲、代表盧森堡出戰巴黎奧運乒乓賽的倪夏蓮，雖然不敵23歲國家隊的孫穎莎而32強止步，但因為倪夏蓮在比賽中全力以赴並全程笑容滿面，完全享受比賽過程而贏尊重，更成網民熱話。

倪夏蓮在比賽期間救球會做出360度的「反智轉身」，令人印象深刻，就連倪夏蓮的男神也在演唱會上模仿，倪夏蓮得悉後也「迷妹」上身，十分可愛！

倪夏蓮丨乒乓嫲嫲倪夏蓮盧森堡大宅曝光 家內設健身室與丈夫齊打乒乓波【多圖】

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巴黎奧運丨倪夏蓮有心目中男神

倪夏蓮在微博分享一段54秒的影片，談到男神與她「隔空」互動一事，學友相當欣賞倪夏蓮，他認為對方的奧運精神值得自己學習，其後就在台上做出原地跳以模仿倪夏蓮。

她興奮地說：

這兩天我好興奮，特別是看到了我們的歌神，巨星張學友在他的演唱會上，學了我的轉圈動作。謝謝他對我的關注和認可，張學友也是我的偶像，其實早在90年代初的時候，他的那首《吻別》啊，讓我百聽不厭，不知道聽了多少遍，是我的最愛之一。 看到他一直還在開演唱會，好感動，我們都是60幾歲的人，都是一樣在為了夢想而奮鬥的人，希望有機會邀請他來看我們的乒乓比賽。

最後，她迷妹上身地說：「也希望能夠去看他的演唱會，我會很瘋的。」

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