  • 33°C
香港時間 : 202489日 (五) 15:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

乒乓嫲嫲丨61歲倪夏蓮原來有心目中男神 　開心獲偶像模仿「反智轉身」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

61歲「乒乓嫲嫲」倪夏蓮原來有心目中男神！

【倪夏蓮／61歲奧運選手／巴黎奧運／盧森堡／乒乓球】現年61歲、代表盧森堡出戰巴黎奧運乒乓賽的倪夏蓮，雖然不敵23歲國家隊的孫穎莎而32強止步，但因為倪夏蓮在比賽中全力以赴並全程笑容滿面，完全享受比賽過程而贏尊重，更成網民熱話。

倪夏蓮在比賽期間救球會做出360度的「反智轉身」，令人印象深刻，就連倪夏蓮的男神也在演唱會上模仿，倪夏蓮得悉後也「迷妹」上身，十分可愛！

倪夏蓮丨乒乓嫲嫲倪夏蓮盧森堡大宅曝光　家內設健身室與丈夫齊打乒乓波【多圖】

點擊圖片放大
+14
+13

巴黎奧運丨倪夏蓮有心目中男神

倪夏蓮在微博分享一段54秒的影片，談到男神與她「隔空」互動一事，學友相當欣賞倪夏蓮，他認為對方的奧運精神值得自己學習，其後就在台上做出原地跳以模仿倪夏蓮。

她興奮地說：

這兩天我好興奮，特別是看到了我們的歌神，巨星張學友在他的演唱會上，學了我的轉圈動作。謝謝他對我的關注和認可，張學友也是我的偶像，其實早在90年代初的時候，他的那首《吻別》啊，讓我百聽不厭，不知道聽了多少遍，是我的最愛之一。

看到他一直還在開演唱會，好感動，我們都是60幾歲的人，都是一樣在為了夢想而奮鬥的人，希望有機會邀請他來看我們的乒乓比賽。

最後，她迷妹上身地說：「也希望能夠去看他的演唱會，我會很瘋的。」

最新影片推介：

專題影片
袁偉豪分享拍攝BB方法

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

巴黎奧運丨南韓型格女射手金藝智突然痙攣暈倒　即場接受CPR搶救
今日 12:09
巴黎奧運丨南韓型格女射手金藝智突然痙攣暈倒　即場接受CPR搶救
巴黎奧運｜奧運跳高金牌得主馬胡奇克愛「躺平」 　比賽前做睡美人眠一眠有原因【多圖】
13:35 2024/08/06
巴黎奧運｜奧運跳高金牌得主馬胡奇克愛「躺平」 　比賽前做睡美人眠一眠有原因【多圖】
巴黎奧運︱匈牙利劍擊女神人氣急升　蘇克絲脫下面罩驚豔全場【多圖】
13:37 2024/08/07
巴黎奧運︱匈牙利劍擊女神人氣急升　蘇克絲脫下面罩驚豔全場【多圖】
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
19:42 2024/08/08
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
巴黎奧運｜西班牙名將馬蓮感激何冰嬌窩心行為　發文暗示退役：另一條路開始了
11:23 2024/08/08
巴黎奧運｜西班牙名將馬蓮感激何冰嬌窩心行為　發文暗示退役：另一條路開始了

你可能感興趣

巴黎奧運丨南韓型格女射手金藝智突然痙攣暈倒　即場接受CPR搶救
今日 12:09
巴黎奧運丨南韓型格女射手金藝智突然痙攣暈倒　即場接受CPR搶救
巴黎奧運｜奧運跳高金牌得主馬胡奇克愛「躺平」 　比賽前做睡美人眠一眠有原因【多圖】
13:35 2024/08/06
巴黎奧運｜奧運跳高金牌得主馬胡奇克愛「躺平」 　比賽前做睡美人眠一眠有原因【多圖】
巴黎奧運︱匈牙利劍擊女神人氣急升　蘇克絲脫下面罩驚豔全場【多圖】
13:37 2024/08/07
巴黎奧運︱匈牙利劍擊女神人氣急升　蘇克絲脫下面罩驚豔全場【多圖】
張學友 歌手 娛樂人物職業 娛樂行業 奧運會 娛樂機構 運動 乒乓球

最高瀏覽

巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
電費補貼｜2024最新17大電費補貼　中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】
電費補貼｜2024最新17大電費補貼　中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
急症室最長等候時間（08月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月09日 時間12:05）
澳門兇殺案｜香港中年漢倒斃酒店房　兇手疑殺人後搶走大疊金牛
澳門兇殺案｜香港中年漢倒斃酒店房　兇手疑殺人後搶走大疊金牛