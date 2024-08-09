巴黎奧運｜全紅嬋奪金遭央視記者考1英文字　無情拒絕「不想知道」獲網民大讚

▲ 全紅嬋遭央視記者考1英文字，無情拒絕「不想知道」。

【全紅嬋/巴黎奧運/女子跳水/跳水/國家隊/水花消失術】巴黎奧運女子單人10米跳水決賽，全紅嬋展示「水花消失術」，成功衛冕金牌。賽後，她接受央視旗下英文頻道《CGTN》記者訪問時，突然被考英文，性格耿直的她無情拒絕，強調「不會，不想知道」。此舉獲網民大讚，表示「全紅嬋知道怎樣拒絕他人」。

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全紅嬋｜賽後被考英文 堅決拒絕

網上流傳全紅嬋賽後受訪的影片，她接受CGTN記者訪問時，被問到「你總說小小巴黎拿捏，我考一考你，拿捏用英文怎麼說？」，全紅嬋回答「不會」。記者不死心，繼續追問，「那我教教你好不好？」，全紅嬋再次拒絕「不用了，我不想知道，不想知道」最後該名記者只好尷尬以對。

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全紅嬋｜網民批評記者不尊重

相關影片在網上流傳後，引來大批網民不滿，直指該名記者發問的原意是想展現優越感，表示記者明顯知道全紅嬋英文不好，還故意問這條問題，明顯想在全紅嬋面前展現自己優越，給果被尷尬無視。「這記者內心一股高高在上的優

另外，也有網民調侃該名記者，表示「英文那麽好，卻不去採訪美國運動員」、「這種專業水平和情商居然可以當央視記者」、「全紅嬋應該反問『你知道跳水需要掌握哪些基本要領嗎？算了，跟你說了也聽不懂！』」、「記者是不是覺得運動員都沒文化？問題就透着一股俯視的不尊重，人家用你考用你教？有病了屬於是。」

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