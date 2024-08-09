巴黎奧運｜41歲欄王劉翔雅典奧運奪金獲封國家英雄　退役遊法國無人識被當普通遊客

▲ 「欄王」劉翔曾在雅典奧運奪金獲封國家英雄，不過退役後現身法國就無人認識僅被當普通遊客。

【劉翔／巴黎奧運／田徑／跨欄／欄王／退役運動員／雅典奧運／奧運金牌／世界紀錄】提到中國男子田徑，不少人都會想起「欄王」劉翔，他於2004年雅典奧運會男子110米跨欄項目中歷史性地奪得金牌，出道11年在商業活動上一共收入逾5億人民幣（約5.4億港元），曾是中國商業價值最高的運動員之一。劉翔日前在法國莫奈現身，並發布影片公開近況，不過如今退役卸下光環後的他，就未被途人認出，只被當成普通遊客。

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現年41歲的劉翔退役多年，一直低調生活，近日他進駐社交平台小紅書，並在巴黎奧運開幕前夕發布影片，公開自己到法國莫奈四出旅行參觀的點滴。從影片可見，劉翔精神甚佳，與其他人一同排隊參觀莫奈故居，又在草原上餵羊，非常寫意。雖貴為昔日體壇巨星，但他卸下光環後如今也無人認識，只被視為普通遊客。

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2004年首奪奧運田徑項目金牌

中國隊在奧運男子田徑賽事上的獎牌並不多，自朱建華在1984年洛杉磯奧運的跳高摘銅後，一直未再奪得任何奧運獎牌，直至劉翔出現。他於2002年嶄露頭角，並在國際田聯大獎賽中，打破男子110米跨欄青年世界紀錄及亞洲紀錄，之後又於2003年的世界錦標賽中獲得銅牌，在男子110米跨欄佔一席位。

2004年，劉翔在雅典奧運會中以13.27秒晉身決賽；決賽時他站在4號線，並在第7個欄後開始拉開優勢，最終甚至以數個身位的距離勝出，成為中國田徑史上第一位贏得奧運金牌的運動員，其12.91秒成績更成功打破當時奧運紀錄。而劉翔之後亦再接再厲，於2006年的國際田聯超級大獎賽洛桑站跑出12.88秒，成為世界紀錄保持者，又在2007年大阪田徑世錦賽奪得金牌，成為男子110米跨欄史上唯一一位集奧運冠軍、世錦賽冠軍及世界紀錄於一身的運動員。

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主場因傷無緣衛冕

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然而劉翔之後在2008年8月北京奧運第一輪比賽中便因腳傷退賽，身在主場卻無緣衛冕，一度引來不少內地網民批評，稱他為「戲精」、「懦夫」，主教練孫海平賽後出席記者會時為他抱不平，稱劉翔「一直在堅持，一直在玩命」。此後4年劉翔一直準備倫敦奧運，亦曾在13秒下完成賽事，再度燃起衝擊獎牌的希望。

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只可惜到了2012年，當時29歲的劉翔在初賽起步後第一個欄不慎絆倒倒地，其後一直按住右腳腳跟，以左腳彈跳至場中，撞到其中一個欄架，然後坐上輪椅離場。他在接受進一步檢查後發現右腳阿基里斯腱斷裂，接受手術後狀態亦一直無法重回高峰，再加上年紀漸長，最終在2015年正式宣布退役，並表明不會擔任教練及官員等職務。

退役後低調生活

劉翔離開田徑場後並未透露去向，唯一被談論的就是感情生活。他曾在2014年與內地演員葛天結婚，不過婚姻僅維持9個月，之後在2016年1月低調宣布與撐竿跳運動員吳莎相戀，同年9月在綜藝節目中承認兩人已經結婚。

根據內地媒體消息，劉翔退役後偶爾會亮相綜藝節目，但多數時間都是與妻子四處遊玩，生活十分愜意。此外，他亦曾在2017年踏上天橋，為好友古巨基的時裝展擔任模特兒。

劉翔退役後的生活頗為低調，除了上載兩隻小狗的可愛照片，也會大曬自己的模型收藏，間中亦會做麵包，十分自在。他於上月進駐社交平台小紅書，並表示今後會與大家分享更多生活點滴。

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