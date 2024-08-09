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四大才子丨82歲蔡瀾近況曝光 　與友人慶祝違反昔日養生真言

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 23 分鐘前

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蔡瀾最新近況曝光

現年82歲、被譽為「香港四大才子」之一的蔡瀾，去年4月自揭因救愛妻而摔倒，休養一段日子的他再度活躍社交網之外，早前亮相節目受訪，自妻子過世之後蔡瀾把舊居裝修，近日暫住尖沙咀某酒店式住宅單位，享受隨心所欲的生活。

生兒育女丨剖白年輕時決定不生育原因　蔡瀾晚年無兒無女入住酒店：一點後悔都沒有

蔡瀾最新近況

曾與蔡瀾合作拍不少健康資訊影片的西醫、皮膚及性病科醫生侯鈞翔，近日在小紅書以「多謝蔡瀾先生精心安排」為題發文，並上載蔡瀾最新相片。

相中可見，蔡瀾精神不錯，面色紅潤，不過就明顯比早前接受著名主持人楊瀾訪問時清減了不少。

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違反昔日養生真言？

蔡瀾向來遵從「食煙飲酒不運動」的七字真言「養生」，但背後另有兩大生活原則﹕一是要成日保持心境開朗，二是玩樂飲食都堅持「淺嚐」二字。

但在當晚的飯局中，見蔡瀾與兩位好友在一所日式食肆慶生，蔡瀾沒有飲酒，反而乖乖飲綠茶，兩位好友送上著名餅店的紅桑子忌廉蛋糕，蛋糕上寫上「祝蔡SAN 健康吉祥」，網民亦留言祝他身體健康。

蔡瀾在晚年生活十分精彩，寫書法、又開YouTube頻道「蔡瀾花花世界」，四處介紹香港特色美食。他覺得好玩就做，辛苦就不做，就是這麼簡單。

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