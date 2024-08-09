名校光環｜ 大學母校QS排名僅96 莫樹錦：真實成功絕非單來自名校

▲ 莫樹錦表示，一個人成功源自多種原因。

又回到劍橋，景物依舊，因她已維持有數世紀的「依舊」，醫生卻留意一番新景象，便是一群又一的黃臉孔小鴨子，領隊舉着小旗，隨從便是數十名年約十幾歲操普通話的小朋友，一眾衣服光鮮也守規矩，一看便知是暑期遊學團遠道來劍橋朝聖，本身可能跟劍橋大學全無關係，但單在這學術聖地一沾風采也好。

相信父母定花不少金錢，讓小孩參加遊學數周，心底盼望當然是子女將來一躍龍門入讀劍橋、牛津等高等學府，而事實上，在劍橋大學也約有2,000名學生來自中國，佔全校學生比例約1/10，也就是說，約每10名學生便有1名來自中國，相當不俗的比例。但當比較中國境內數以百萬計的高中生，2,000名實是個很小的數目。

父母盼望子女入讀劍橋，將來能平步青雲，這合情合理，惟這「盼望」有時會轉化成壓力，而壓力更會升級為強迫，成功入名校者固然開心，但更多未被名校取錄者，便只會感到挫敗和自疚。

真實成功絕非單來自名校，英雄莫問出處，只要有好教育基礎和學習能力，名校不名校並不重要，醫生畢業於University of Alberta，按QS（Quacquarelli Symonds）大學排行榜，母校只排96，比起劍橋大學排行第五相差很遠，但醫生在肺癌研究的貢獻，也不會遜於劍橋教授。

同場加推：英國大學QS排名

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一個人成功源自多種原因，包括能力、思維、運氣、際遇等，而大學出處只佔一小部分，英雄莫問出處，一眾父母不要太緊張。

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