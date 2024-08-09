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親子好去處丨愛車媽媽從陳奕迅金曲得啟發 帶女兒車中泊探索香港靚景

親子好去處

撰文： 陳淑儀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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Bobo 認為讓小朋友對世界好奇，作多方面的嘗試，才讓孩子不枉此生。

年輕的BoBo未當媽媽前，已熱愛到處遊歷，女兒小薯B出生後，她希望囡囡跟自己一樣可盡情探索世界，不要限制在傳統的框框內。早在小薯B半歲大，便帶她到郊外日營，至今女兒初上小學，已跟媽媽走遍香港及海外不同的特色景點，在港更會經常車中泊親近大自然。

BoBo是車中泊愛好者，早在2011年便開始接觸露營這玩意，發覺香港原來有很多隱世美景，值得無限發掘。除了在港到處跑，BoBo也曾到訪多個國家，其中日本更是她的熱門朝聖地之一。

小薯 B 到番禺的動物園親嘗餵飼長頸鹿的滋味。

疫情期間，大家都不能往外走，她留意到日本相當流行的車中泊，加上香港也真的有許多絕美秘境，於是換上一輛可以5座全趟平的家庭車，開始她在港的車中泊之路。

不強迫女兒學習

其後小薯B出生，BoBo希望女兒能跟她一樣身體力行去體會和探索世界，因此，在囡囡半歲大左右，便帶她到郊外日營，過去幾年媽媽更經常帶她車中泊，在郊外優美的環境下露營、煮食、觀賞星星……還可以近距離接觸和欣賞不同的小動物和小昆蟲，開心成長。

BoBo 鼓勵女兒探索生命。

BoBo的另類教育，讓小薯B擁有不一樣的童年。「我覺得教養最重要的是家長必須觀察小朋友的喜好，父母願意花時間去觀察，才可以發揮小朋友的潛能。我不會因某種課程有助女兒學業，便強迫她去學習，又或是安排女兒去學一些她不感興趣的東西，反而我會給她作多樣的嘗試，讓她有更多發揮和探索世界的機會。」

BoBo表示，她會為女兒安排不同的試堂及參觀活動。「例如一些角色扮演遊戲，讓女兒有不同的體驗。當活動完結後，我會細心聆聽女兒的心聲，了解她到底喜不喜歡，以及喜歡哪一個部分，然後再根據她的喜好安排學習。為人父母只要留心觀察，一定會知道孩子對哪一方面特別感興趣的。」

BoBo 希望小薯 B 擁有一個開心的童年。

父母陪伴最重要

小薯B最享受媽媽的陪伴，BoBo也認為，父母的陪伴最為重要。「香港家長工作都很忙，多安排家傭或其他家人去照顧孩子，很多時並不太清楚小朋友真正的需要，然後會將自己認為小朋友需要的東西強加給他們，這是值得深思的地方。」

BoBo一直主張「行萬里路勝讀萬卷書」這道理。「女兒從小便跟着我到處走，我常會帶她到郊外，她從小便跟各類小動物及小昆蟲交朋友，現在已認識很多不同類型的生物，也不會感到害怕。透過接觸，可以訓練她的觀察力和同理心，例如雞跟鴨好像有點相似，我會引導她透過觀察去分辨，如雞跟鴨的腳掌有明顯的不同。另外，也會透過發問，讓她多留意及思考；她不會虐待小動物，也學會珍惜生命。」

BoBo分享了最近跟小薯B到番禺的動物園遊玩，過程中讓女兒有很多得着和體驗。「番禺這個動物園真的很大，也有很多機會讓小朋友接觸動物，例如可以餵飼長頸鹿等。」

小薯 B 的膽量不少，連大蜘蛛也不怕。

她們在港也曾參觀了一個生物相關的展覽，當中有螢火蟲、蠑螈、牛蛙和蜘蛛等。「女兒真的有膽量親手去觸摸牠們，我覺得這是很特別的體驗，我現在才知道小薯B的膽量這麼大，願意去嘗試新事物，她也覺得自己很勇敢。其實，很多時候所謂的恐懼和危險，都是家長賦予的。」

要學懂珍惜生命

BoBo對於教養有自己的一套，她反思自己的成長經歷，認為多給予女兒空間去成長，才能讓她擁有一個輕省、愉快的童年。

藉着車中泊，在港探尋秘境，體驗「行萬里路勝讀萬卷書」這道理。

「反觀我小時候，家人給我太多既定的限制，我覺得自己沒有太多選擇。我小時候要學琴棋書畫，但其實我並不是真的喜歡。一直到長大了，才找到自己喜歡的事情，我不想小朋友步我後塵，因此會讓她去體驗不同的事情，然後由她告訴我她喜歡甚麼，我覺得這是很重要的學習，尤其是對自我了解，以及讓她明白生活是有趣的。強加一些東西在小朋友身上，但其實小朋友並不開心，因為那不是他真正的興趣，也不是真正想要的東西，這樣的童年很辛苦。」

小薯 B 未及一歲便跟媽媽一起車中泊。

BoBo又謂，如果小朋友能找到自己生命中的興趣及熱愛的東西，那麼他的人生一定會精采，也不會那麼容易放棄，會懂得珍惜生命。

BoBo 認為，父母給子女的陪伴最為重要。

「陳奕迅的歌曲《我的快樂時代》的其中兩句歌詞：『讓我對世界好奇……讓我記着有多高興』。如果小朋友對生命好奇，有一顆熱情的心，他們是不會放棄自己的，這就是人生需要學習的東西。相反，如果你不懂得珍惜生命，就算讀很多的書也沒有用，也沒有意思！」

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