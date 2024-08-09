反恐首案｜辯方指屠龍隊長忙與女子私訊　沒向隊員講解殺警計劃

▲ 辯方指屠龍隊長忙與女子私訊，沒向隊員講解殺警計劃。（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日，於民陣遊行路線放置炸彈及殺警，辯方今（9日）續進行結案陳詞。代表被告嚴文謙的大律師陳詞指，計劃前夕屠龍隊長黃振強在安全屋內沒向隊員講解計劃，因只黃顧與女子私訊。辯方亦質疑若計劃只是同謀者吳智鴻一廂情願，而黃沒打算做事，何來串謀。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

代表嚴文謙的大律師梁鴻谷指，嚴文謙沒出席台灣軍訓，也不在警方監視名單上，嚴錯在平日「口多」和在計劃前夕身處安全屋。梁指，屠龍隊長黃振強在2019年12月7日，與嚴文謙和張銘裕身處安全屋時沒有向隊員講解計劃，因為黃當時只顧與女子私訊。梁引述黃問及Kristy可否偷走，得知對方不能後表示不悅，Kristy稱「出面凍冰冰」，黃則稱「我好熱」。

梁質疑12月8日「係咪出去打㗎？」，若黃與同謀者吳智鴻沒有協議，只是吳一廂情願，黃沒打算做事，何來串謀。而當黃在12月7日要求隊員到荃灣倉搬裝備時，嚴起初稱沒空，被隊員罵完才幫忙搬運。梁以諾曼第登陸為例，反問行動前夕「會唔會有人話唔得閒搬嘢？」。梁續指，嚴被黃要求才留在安全屋，質疑能否證明嚴一定會出席12月8日的行動。

梁又指，控方雖在安全屋搜出避彈衣，但沒證據指衣物稱身。至於搜出的多張餐券，梁質疑是否證明被告「成日唔喺屋企食飯？」

梁續稱，黃與控方有認罪協商，黃毋須承認串謀謀殺罪及管有爆炸品罪；黃亦獲發豁免起訴書，令他可以放心指證隊員曾參與暴動，縱火和傷人等事情；而黃為控方作供有機會進一步減刑。

梁形容黃是「商業奇才」，深得女子歡心，有「家長」替他收拾行李，有泰國女子為他開立銀行戶口，黃又在短時間內利用眾籌頻道貼文籌到大額金錢。梁強調，黃振強會度身訂造及調整證供，例如在休庭後記起數年前的事，反問陪審團「你哋信佢？」

下周一（12日）續。

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記者：陳曉欣