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育兒心得︱《愛回家》童星豎琴演戲樣樣叻　媽媽鼓勵8歲兒踏台板建自信

育兒資訊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 11 分鐘前

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Jarvis 自 4 歲開始學習豎琴。

現年8歲的陳明諄（Jarvis）於拔萃男書院附屬小學讀Grade 2，熱愛音樂的他，原來年紀輕輕也是好戲之人，曾參與不同的電視劇、電影及廣告等，更獲獎無數。媽媽陳太希望兒子藉踏台板建立自信，並明白無論遇到甚麼困難都不用懼怕，學懂鬆容面對。

Jarvis自4歲開始學習豎琴，今年準備考六級，他同時學習打鼓、敲擊樂及鋼琴。媽媽陳太表示兒子的興趣多，她也希望孩子可以從小有多方面的嘗試，然後從中發掘自己的興趣和專長。「很多時候讓他嘗試了一項新東西，他就喜歡上了，並且都做得很好，而他也不想停止學習，因此學的東西就愈學愈多。」

4 歲起師承江曉雯老師。

不過，育有兩個兒子的陳太強調學習和休息必須取得平衡。「雖然興趣多多，但其實Jarvis並不會太忙碌。我不主張把孩子的時間表填得滿滿，該讓他們有一些既定的休息時間。只要他們完成並且有努力過就可以了，不會強迫他們太緊。」

曾獲不少獎項

不經不覺，Jarvis學習豎琴4年，踏台板經驗豐富的他，過往曾得到不少獎項和認同，如國際青少年春季音樂節2022（豎琴組別比賽）5歲或以下組別冠軍，以及第十屆香港國際青少年表演藝術節（國際總決賽實體賽事）7歲或以下第一名等。「今年4月，他參與了一個小型音樂會，主要是為母親的抉擇籌款，由老師帶領他和其他同學演出。」

參與電視劇集《愛回家》的演出。

多年來一直陪伴兒子成長，有不少難忘的片段陳太都記憶猶新。「Jarvis 4歲半的時候，參加一個豎琴比賽，比賽至後段他開始出錯，完成後他走到我身邊說：『媽咪，我彈錯了。』至今仍然清晰記得他那把很BB的聲音。但那次卻讓我覺得，給兒子更多踏台板的機會十分重要，因為這樣可以令他不害怕，並且更有信心。從小我便教導兩個孩子遇到困難一定不要害怕，必須迎難而上。」

建立合作精神

除了音樂天份高，Jarvis也熱愛表演，想不到年紀輕輕的他，原來是好戲之人，除了曾經獲得不少公開比賽獎項，過往跟Jarvis合作過的導演都大讚他配合度非常高。

陳太讓兒子多踏台板，希望從中建立自信心，她說 Jarvis 每次演出都做足準備工夫。

「Jarvis曾跟馮素波一起拍攝一齣片長14分鐘的短片，又參與過杜琪峯導演辦的短片比賽，作品名稱是《過冬》，還曾在ViuTV播放，初時Jarvis並沒有對白，後來導演將其他人的對白都給了他，之後他竟然是整齣戲裏最多對白的演員，讓他有更多的發揮，連導演也稱讚他。」

一年後，Jarvis參加了另一個短片比賽，形式有點像MV。「這次他跟一位瑞士歌手一起拍攝，也得到了獎項，他扮演一名自閉兒童，十分考驗他的演技。這次拍攝過程也很開心，有很多新的嘗試，例如替他做了一些傷痕的特技化粧等。」

陳太指出，讓兒子發展不同的興趣，在學業以外學習不同的東西，對他的性格發展有很大幫助。「Jarvis一直有參與不同的演出，拍廣告、微電影、電視劇等，可以讓他有不同的發掘，尤其是跟別人的互動。演戲的時候，他需要接觸不同的人，群體合作精神是我最想他學習的，讓他明白工作並不是他獨自一個人完成的，而是需要跟不同人合作。小時候，Jarvis在說話方面比較差，發音也不太好，有時很用力去講卻講不到，也影響他的理解能力，當時曾看語言治療師跟進。但同時他的記憶力很強，於是就讓他參與不同的演出，結果發現他能做得很好。」

Jarvis 有不少公開演奏經驗，媽媽希望 Jarvis 無論遇到甚麼困難都不用懼怕。

時刻提點正確價值觀

Jarvis與弟弟Karlos感情要好，陳太對於兩個兒子的教養，有自己的一套看法和心得。「我覺得每個小朋友都是與別不同的，兩個兒子的性格很不同。Jarvis比較簡單直接，你叫他做甚麼他就做甚麼；小兒子Karlos則較滑頭，很懂得看別人的眉頭眼額，逗得別人很開心，必須用不同的方法去教導。」

於電視兒童節目《Hands Up》接受訪問及表演。

陳太認為正確的價值觀很重要，會不斷重複教導他們。「當他們長大了，會記得媽媽經常說的話，這樣我已經很安慰。有些觀念一定要記住，例如懂得體諒別人、做人要有禮貌、不要說謊、不要偷東西、擁有一個良善的心以及要做個正直的人，這些東西我都會經常提點他們。」

Jarvis 跟弟弟 Karlos 感情相當要好。

陳太又謂，媽媽的生活重心很多時候都集中在小朋友身上。「從前或會想在工作上有更多發展，但當了媽媽後，會多放心思在小朋友身上，因為真的很珍惜小朋友成長的每個階段，當中也有所回報，好像現在兩個孩子開始大了，他們會自動自覺執拾東西，起床後自己穿衣服。近日家中沒有再聘用家傭，我跟他們說要自己照顧自己，否則媽媽就會很辛苦。當發現他們可以做得到，也懂得體諒媽媽，看到他們的成長是教我最感動的地方。」

 

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撰文 : 陳淑儀

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