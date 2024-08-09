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全職媽媽︱3孩之母朝6晚9湊子女冇時停 花心力照顧SEN兒從不言累

育兒資訊

撰文： 陳淑儀

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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在媽媽心目中，大仔晉謙聰明、二女洛欣文靜乖巧，只有9個月大的細仔子仁則學東西很快。（受訪者提供）

年輕媽媽Rossetti在26歲時便誕下第一個孩子，現時已是3孩之母。近日當上全職媽媽的她，雖然由朝忙到晚，卻十分享受其中，經常一拖三帶孩子外出遊玩，更自言：「只要仔女開心，我便感到快樂。」

Rossetti育有3名活潑子女，分別是7歲的大仔晉謙（Uraih）、5歲半的二女洛欣（Gabrielle）以及只有9個月大的細仔子仁（Ian）。

一個拖3個，Rossetti樂做全職媽媽。（受訪者提供）

晉謙今年升小二，洛欣則升小一。她每天清早6點起床，安排好大仔和二女上學後，又得為細仔張羅一天的飲食和作息，一直忙到晚上9點才可享受自己的me time。「每天先安排哥哥7點多乘坐校車上課，哥哥上學後，我有一個小空檔可以再睡一會。然後10點多起床安排二女上學，接着便是打點細仔的餐點。」

安頓好後，Rossetti會帶子仁一起去市場買菜。「大約兩點左右回家，子仁午睡時我會預備晚上的餸菜，然後接女兒放學做功課，大約5點多開始煮晚餐，6點30分前一定要開餐。晚飯後會先替二女和細仔洗澡，然後接放學後到補習社的哥哥回家。一直到晚上9時多，孩子們都睡覺了，這時候才是我真正的時間，主要都是看看電視、手機，讓自己輕鬆一下。」

Rossetti主張多給小朋友嘗試，讓他們自行選擇喜歡的事物。（受訪者提供）

花心力照顧SEN兒

早在大仔和二女出世時，因有家中長輩幫忙照顧，Rossetti也有外出工作，直至子仁出世後要擔起照顧3個孩子的重任，便開始轉做全職媽媽，卻原來比返工還要忙碌，加上大仔晉謙屬SEN學童，作為媽媽的Rossetti投放的心力就更加多。

「哥哥其實很聰明，也很有自己的一套，因為他有過度活躍問題，總是坐不定，因此我會給他安排不同的活動如羽毛球、跆拳等，不時讓他放放電。讀書方面因他同時有讀寫障礙和專注力不足的問題，我替他找了一所不太催谷的官立學校，小一不設測考，只有評估，也不會計分，相對來說他會讀得比較輕鬆。幸好他的情況不算太嚴重，主要都是上課不專心、愛駁咀等。」

二女洛欣幼稚園畢業，一家人見證難忘時刻。（受訪者提供）

Rossetti現時安排晉謙放學後去補習，吃飯後才回來。她表示，大仔有讀寫障礙，老師給他默十多個生字，一般的孩子可能一天就溫習完畢，但晉謙需要很多天才能完成。「因為他不能夠專心的坐着，如果要他一次學習太多東西，他會亂的，甚至將英文字倒轉，就是所謂的鏡字。只要他鬧情緒，他便甚麼都記不好，因此要很有耐心。補習對他有很大幫助，尤其在功課方面。」

最近，Rossetti發現洛欣也有鏡字問題。「哥哥有定期看醫生，妹妹未來也有要跟進學習的情況。」

認同有仔趁嫩生

雖然一天24小時都給孩子佔據，加上晉謙和洛欣的學習問題，但Rossetti一點不覺辛苦，也樂意為3個孩子付出。每到周末周日，她更會帶着3個孩子外出走走。「星期六會安排孩子上興趣班，星期日會帶他們到不同地方玩。我一個人帶着他們3個外出完全沒有問題，他們不會亂跑，只要小朋友開心，作為媽媽就會感到開心。」

爸爸常工作至晚上九、十時才回家，周末假日會幫忙照顧孩子。（受訪者提供）

她笑言十分認同「有仔趁嫩生」，今年33歲的她，直言20多歲生第一個孩子時，無論精神和體力狀態都比現在佳。「後生媽媽有優勢，有更多精神去照顧孩子，那時候我還有工作，同時帶孩子也不覺有難度。現在要帶他們去公園、沙灘等戶外地方，其實也有點吃力。因此多會選擇到室內playroom等場所放電，大家都會舒服一些，小朋友也玩得開心。女兒一歲多時，我可以穿上高跟鞋揹着她，現在已經不行了，要知道媽媽帶着小朋友外出，還得揹一個大袋，裏面有奶粉、尿片等東西，回到家其實很疲憊。」

Rossetti笑言「有仔要趁嫩生」。（受訪者提供）

培養孩子責任感

談到教養方面，Rossetti希望從小培養孩子的責任感。「平常哥哥也很樂意幫助我照顧弟妹，外出時他會幫忙推BB車，幫我拿東西。我教導小朋友外出要有禮貌、聽話，他們都做得到，無論帶他們去多遠也可以。」

Rossetti指只要孩子開心，為人父母便感到開心。（受訪者提供）

面對學業成績，Rossetti也不贊同催谷。「很多東西都需要循序漸進，當到了某一個年紀，需要學習的東西自然會懂得。我覺得現在的小朋友在學校學的東西已經很深了，贏在起跑綫或者是需要的，但想深一層，小朋友在幼稚園裏學到的東西，當他升上小學時，可能已經忘記了，為甚麼要令他們連童年也沒有呢？因此我替孩子選擇一家沒有壓力的happy school，所有的學習都比較輕鬆。」

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