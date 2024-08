美食登陸｜皇家太平洋酒店推全新皇室專用色「妃紅色」下午茶　贈送香港護膚品牌手袋造型禮盒

▲ 皇家太平洋酒店首度與香港護膚品牌GLAMDY聯乘推廣,全新推出《妃紅.亮麗下午茶》。

皇家太平洋酒店首度與香港護膚品牌GLAMDY聯乘推廣,全新推出《妃紅.亮麗下午茶》,給賓客帶來一個華麗高雅的餐飲體驗。

妃紅色為以往皇室貴族專用的顏色。於古代文學中,妃色是用來描繪女性的高雅,亦代表皇室貴族的顏色,而紅色更代表尊貴與優雅。富創意的廚師團隊以妃紅色為靈感,特意巧製多款高貴精緻的紅色系列美饌,包括「玫瑰芝士蛋糕」、「士多啤梨拿破崙」等。

另外以GLAMDY旗下皇牌產品——銀耳保濕面膜內的兩款美顏養生成份如燕窩及銀耳,炮製「荔枝慕絲配燕窩」及 「銀耳啫喱配香草奶凍」等美食,搭配多款滋味鹹點如「法式鮮蝦海鮮酥皮盒」、「煙三文魚慕絲配魚籽」令人一試難忘,為賓客的下午休憩時光增添一份優雅與愉悅。

惠顧下午茶每位奉送GLAMDY手袋造型護膚禮盒乙份,包括兩片銀耳水潤保濕面膜、Glam Me Up美容院$500現金券、24K黃金美容棒(憑券到Glam Me Up門市換領)及體脂檢查(Glam Me Up分店使用),分別享受視覺、味覺及充滿水份的肌膚新感覺。

