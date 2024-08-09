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美食登陸｜皇家太平洋酒店推全新皇室專用色「妃紅色」下午茶　贈送香港護膚品牌手袋造型禮盒

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

皇家太平洋酒店首度與香港護膚品牌GLAMDY聯乘推廣，全新推出《妃紅．亮麗下午茶》。

皇家太平洋酒店首度與香港護膚品牌GLAMDY聯乘推廣，全新推出《妃紅．亮麗下午茶》，給賓客帶來一個華麗高雅的餐飲體驗。

最新影片推介︰

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妃紅色為以往皇室貴族專用的顏色。於古代文學中，妃色是用來描繪女性的高雅，亦代表皇室貴族的顏色，而紅色更代表尊貴與優雅。富創意的廚師團隊以妃紅色為靈感，特意巧製多款高貴精緻的紅色系列美饌，包括「玫瑰芝士蛋糕」、「士多啤梨拿破崙」等。

另外以GLAMDY旗下皇牌產品——銀耳保濕面膜內的兩款美顏養生成份如燕窩及銀耳，炮製「荔枝慕絲配燕窩」及 「銀耳啫喱配香草奶凍」等美食，搭配多款滋味鹹點如「法式鮮蝦海鮮酥皮盒」、「煙三文魚慕絲配魚籽」令人一試難忘，為賓客的下午休憩時光增添一份優雅與愉悅。

惠顧下午茶每位奉送GLAMDY手袋造型護膚禮盒乙份，包括兩片銀耳水潤保濕面膜、Glam Me Up美容院$500現金券、24K黃金美容棒（憑券到Glam Me Up門市換領）及體脂檢查（Glam Me Up分店使用），分別享受視覺、味覺及充滿水份的肌膚新感覺。

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