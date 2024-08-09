巴黎奧運︱羅馬尼亞體操少女賽後突遭改分「痛失」銅牌　總理震怒揚言杯葛閉幕禮

▲ 羅馬尼亞體操少女賽後突遭改分「痛失」銅牌，總理震怒揚言杯葛閉幕禮。

【巴黎奧運/體操/痛失銅牌/賽後改分/裁決不公/杯葛閉幕禮】空歡喜一場！巴黎奧運女子自由體操決賽，來自羅馬尼亞的體操選手Ana Barbosu，完賽後成績排名第三位，按理説已銅牌入袋。但沒想到正當她舉起國旗慶祝時，裁判突然更改分數，將最後出場的美國選手Jordan Chiles的分數提高了0.1分，超越Barbosu獲得銅牌。難以接受獎牌「得而復失」的Barbosu頓時掩面痛哭，心酸畫面亦令羅馬尼亞總理震怒，坦言是裁決不公，將會杯葛巴黎奧運會閉幕禮。

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據外媒報道，在8月5日舉行的女子自由體操個人賽，因裁決分數變動而引發風波。羅馬尼亞18歲體操選手Ana Barbosu，賽後獲得13.700分，位列第三名；同國另一選手獲得相同分數，但因執行分數較低，最終排在第4名。直至最後一位選手、美國的Jordan Chiles完賽，屏幕打出分數為13.666分，僅排在第5名。按理説，銅牌已篤定由Barbosu拿下，她亦興奮舉起國旗慶祝。

裁判突改分 第三名變第四痛失銅牌

正當Barbosu開心慶祝時，屏幕上的分數突然改變：美國選手Chiles的分數由13.666分上調了0.1分的難度分數，最終得分13.766分，壓過了2位羅馬尼亞選手，從第五名躍升至第三名奪得銅牌。原因是Chiles的美國教練團隊在最後一刻向裁判上訴，要求調整分數；而按照賽例，他們確實有權即時上訴。

Barbosu在聽到現場觀衆起鬨才回頭望向屏幕，驚見新成績後難以置信，盯著屏幕分數反覆確認自己的排名真的下跌到第四名，她手中的國旗隨之滑落地上，當場雙手掩面痛哭起來；她最後由團隊教練攙扶離場。

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羅馬尼亞總理震怒 將杯葛奧運閉幕禮

據了解，羅馬尼亞雖是體操強國，但Barbosu起初可能獲得的銅牌，已是該國自2012年倫敦奧運以來，獲得的第一枚女子項目獎牌。面對國手的銅牌「得而復失」，羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）坦言無法接受。他在8月6日表示，體操項目的裁決是對該國運動員極不公正的對待，是「可恥的情況」，批評美國隊用上訴來奪走運動員辛勤努力所獲得的獎牌，完全不能接受，同時認為「調整得分」的賽例反映奧運會制度存在巨大缺陷。

另外，總理又揚言將抵制、拒絕出席奧運閉幕式，並會把2名被壓分的羅馬尼亞選手視為奧運獎牌得主，授予獎勵，「她們得到了全體羅馬尼亞人的支持」。

目前，羅馬尼亞奧委會已就賽事提出上訴；羅馬尼亞體操協會也向國際體育仲裁院提出申請：「致力於糾正裁判犯下的錯誤，並且恢復我們運動員的權利。」

而羅馬尼亞「體操皇后」Nadia Comaneci也在社交平台上發文力撐師妹，痛批奧運會改分賽例：「我不敢相信，竟然這樣玩弄運動員的心理健康與感情。」

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同場加映：頒獎台「跪拜」祝賀金牌得主超暖心

女子自由體操決賽最終由巴西體操選手Rebeca Andrade以14.166分，奪得生涯首面奧運金牌；有「美國體操女王」之稱的Simone Biles則獲得銀牌、Jordan Chiles上訴成績後獲銅牌。

在頒獎典禮上，Biles及Chiles以單膝跪地、高舉雙手的姿勢，恭迎金牌得主Andrade上台接受祝賀。Andrade與兩人牽手，溫馨畫面贏得全場掌聲，更感動網民；而這也是體操史上首次由「黑人」包辦金、銀、銅牌的紀錄。

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