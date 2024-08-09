  • 32°C
香港時間 : 202489日 (五) 17:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運︱羅馬尼亞體操少女賽後突遭改分「痛失」銅牌　總理震怒揚言杯葛閉幕禮

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

羅馬尼亞體操少女賽後突遭改分「痛失」銅牌，總理震怒揚言杯葛閉幕禮。

【巴黎奧運/體操/痛失銅牌/賽後改分/裁決不公/杯葛閉幕禮】空歡喜一場！巴黎奧運女子自由體操決賽，來自羅馬尼亞的體操選手Ana Barbosu，完賽後成績排名第三位，按理説已銅牌入袋。但沒想到正當她舉起國旗慶祝時，裁判突然更改分數，將最後出場的美國選手Jordan Chiles的分數提高了0.1分，超越Barbosu獲得銅牌。難以接受獎牌「得而復失」的Barbosu頓時掩面痛哭，心酸畫面亦令羅馬尼亞總理震怒，坦言是裁決不公，將會杯葛巴黎奧運會閉幕禮。

最新影片：

Sick問識答
夏季高血壓無病徵3種情況可致心臟衰竭爆血管　醫生建議2方面控制高血壓

據外媒報道，在8月5日舉行的女子自由體操個人賽，因裁決分數變動而引發風波。羅馬尼亞18歲體操選手Ana Barbosu，賽後獲得13.700分，位列第三名；同國另一選手獲得相同分數，但因執行分數較低，最終排在第4名。直至最後一位選手、美國的Jordan Chiles完賽，屏幕打出分數為13.666分，僅排在第5名。按理説，銅牌已篤定由Barbosu拿下，她亦興奮舉起國旗慶祝。

裁判突改分 第三名變第四痛失銅牌

正當Barbosu開心慶祝時，屏幕上的分數突然改變：美國選手Chiles的分數由13.666分上調了0.1分的難度分數，最終得分13.766分，壓過了2位羅馬尼亞選手，從第五名躍升至第三名奪得銅牌。原因是Chiles的美國教練團隊在最後一刻向裁判上訴，要求調整分數；而按照賽例，他們確實有權即時上訴。

Barbosu在聽到現場觀衆起鬨才回頭望向屏幕，驚見新成績後難以置信，盯著屏幕分數反覆確認自己的排名真的下跌到第四名，她手中的國旗隨之滑落地上，當場雙手掩面痛哭起來；她最後由團隊教練攙扶離場。

點擊圖片放大
+7
+6

羅馬尼亞總理震怒 將杯葛奧運閉幕禮

據了解，羅馬尼亞雖是體操強國，但Barbosu起初可能獲得的銅牌，已是該國自2012年倫敦奧運以來，獲得的第一枚女子項目獎牌。面對國手的銅牌「得而復失」，羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）坦言無法接受。他在8月6日表示，體操項目的裁決是對該國運動員極不公正的對待，是「可恥的情況」，批評美國隊用上訴來奪走運動員辛勤努力所獲得的獎牌，完全不能接受，同時認為「調整得分」的賽例反映奧運會制度存在巨大缺陷。

另外，總理又揚言將抵制、拒絕出席奧運閉幕式，並會把2名被壓分的羅馬尼亞選手視為奧運獎牌得主，授予獎勵，「她們得到了全體羅馬尼亞人的支持」。

目前，羅馬尼亞奧委會已就賽事提出上訴；羅馬尼亞體操協會也向國際體育仲裁院提出申請：「致力於糾正裁判犯下的錯誤，並且恢復我們運動員的權利。」

而羅馬尼亞「體操皇后」Nadia Comaneci也在社交平台上發文力撐師妹，痛批奧運會改分賽例：「我不敢相信，竟然這樣玩弄運動員的心理健康與感情。」

相關文章：

巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生

堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱　體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡

同場加映：頒獎台「跪拜」祝賀金牌得主超暖心

女子自由體操決賽最終由巴西體操選手Rebeca Andrade以14.166分，奪得生涯首面奧運金牌；有「美國體操女王」之稱的Simone Biles則獲得銀牌、Jordan Chiles上訴成績後獲銅牌。

在頒獎典禮上，Biles及Chiles以單膝跪地、高舉雙手的姿勢，恭迎金牌得主Andrade上台接受祝賀。Andrade與兩人牽手，溫馨畫面贏得全場掌聲，更感動網民；而這也是體操史上首次由「黑人」包辦金、銀、銅牌的紀錄。

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

巴黎奧運︱51歲「麥當奴叔叔」成最年長奧運滑板選手　打破年齡界限圓夢：滑板令我保持年輕
15:48 2024/08/08
巴黎奧運︱51歲「麥當奴叔叔」成最年長奧運滑板選手　打破年齡界限圓夢：滑板令我保持年輕
巴黎奧運｜法國隊水上芭蕾「人面泳帽」造型驚悚出場　前後都是臉嚇怕觀眾：農曆七月過節？
17:43 2024/08/08
巴黎奧運｜法國隊水上芭蕾「人面泳帽」造型驚悚出場　前後都是臉嚇怕觀眾：農曆七月過節？
巴黎奧運︱吳艷妮跨欄今爭「復活」晉級　堅持帶妝出賽源於媽媽一句話
12:34 2024/08/08
巴黎奧運︱吳艷妮跨欄今爭「復活」晉級　堅持帶妝出賽源於媽媽一句話

你可能感興趣

巴黎奧運︱51歲「麥當奴叔叔」成最年長奧運滑板選手　打破年齡界限圓夢：滑板令我保持年輕
15:48 2024/08/08
巴黎奧運︱51歲「麥當奴叔叔」成最年長奧運滑板選手　打破年齡界限圓夢：滑板令我保持年輕
巴黎奧運｜法國隊水上芭蕾「人面泳帽」造型驚悚出場　前後都是臉嚇怕觀眾：農曆七月過節？
17:43 2024/08/08
巴黎奧運｜法國隊水上芭蕾「人面泳帽」造型驚悚出場　前後都是臉嚇怕觀眾：農曆七月過節？
巴黎奧運︱吳艷妮跨欄今爭「復活」晉級　堅持帶妝出賽源於媽媽一句話
12:34 2024/08/08
巴黎奧運︱吳艷妮跨欄今爭「復活」晉級　堅持帶妝出賽源於媽媽一句話
網絡熱話 體操 奧運會

最高瀏覽

巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
電費補貼｜2024最新17大電費補貼　中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】
電費補貼｜2024最新17大電費補貼　中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
急症室最長等候時間（08月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月09日 時間12:05）
澳門兇殺案｜香港中年漢倒斃酒店房　兇手疑殺人後搶走大疊金牛
澳門兇殺案｜香港中年漢倒斃酒店房　兇手疑殺人後搶走大疊金牛