  • 31°C
香港時間 : 202489日 (五) 19:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大鼻子情聖︱羅家英圓編劇導演粵劇夢　年青時兩大轉捩點改寫人生

娛樂

撰文： 林世民

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

羅家英以法國名劇《大鼻子情聖》為藍本重新編成粵劇，並與汪明荃夫妻檔合演。

早前，羅家英一人兼任編、導、演，以法國名劇《大鼻子情聖》為藍本，破天荒重新編成粵劇，再創事業新里程。家英哥在粵劇界縱橫多年，經歷高低起跌，一直秉承父親的毅力，堅持對粵劇的鍾愛。除了在粵劇方面不斷尋求突破外，他還有一個願望正努力去實現，希望為下一代多出幾分力，將他所學所知傳承下去。

羅家英生於粵劇之鄉順德，這裏誕生了許多紅伶，如馬師曾、新馬師曾、白駒榮、千里駒、薛覺先、羅家權（羅家英父親）、李香琴及南紅等。家英哥謙稱自己不算來自粵劇世家，只有他爸爸和他這兩代人，但他同意父親那代人才輩出。「我爸爸排第八，排第四的伯父，排第十二的叔父，還有兩個堂叔，全部都在紅船時期參與粵劇演出。」

羅家英出演《萬世流芳張玉喬》。

家英哥憶述爸爸跟粵劇結緣的故事。「他15歲到省城工作，鄰近珠江二沙頭海旁，每年6月見到紅船大老倌散班上岸，穿得非常華麗，十分羨慕。輾轉間，他認識到紅船的人並加入做徒弟，後來更跟有『武生王』美譽的已故粵劇名伶靚次伯成為師兄弟，擔任丑生。」

邊務農邊學做戲

1950年，羅家英一家離開大陸來到香港，其弟同年2月出世，不久大陸便封關，無法折返。「原先我們只打算短期留港，沒有帶任何財產，在港過着窮困的生活，頭幾年只靠爸爸到新加坡及馬來西亞做戲維持生計。」

去年羅家英與汪明荃演出劇目《蝴蝶夫人》。

後來，羅爸爸做班主蝕錢，農夫出身的他便在觀塘雞寮頂手一個農場，一家人開始畜牧的生活。之後政府收地，他們搬到粉嶺坪輋繼續務農，一住就是30年。「我不是讀書的材料，小學畢業後讀了半年中學，追不上進度便輟學，索性跟爸爸做戲。他也同意，認為最緊要有一門手藝。」惟那時粵劇開始式微，很多人都看不起做大戲的人，家英哥也不敢跟別人說。「人家問我：『小朋友你做咩？』我說做售貨員賣鞋。」

人生兩大轉捩點

羅家英人生的第一個轉捩點是18歲，經友人介紹跟隨京劇名師粉菊花，開始做文武生，活躍於啟德遊樂場、荔園、澳門，更有機會前往新加坡演出。「在香港我是做『蚊型』文武生，分五等我就是第五等，一天收入只有數十元。在新加坡做文武生，我是做頂級的班，一天收入有180元，做一個月左右已足夠維持香港大半年生計。」

直至1973年，他遇上人生第二個轉捩點，有香港朋友支持他做大班，由蚊型班升至二等班。「我拍住梁醒波、靚次伯、關海山、任冰兒及李寶瑩，第一次在香港的戲院做文武生。」劇目以「新加坡文武生王載譽回港，與丑生王、武生王、花旦王合演」作招徠，在利舞臺及太平戲院公演14天。

羅家英多年來為粵劇界培養了不少人才。

做戲以外，80年代初羅家英加入香港電台，成為第五台「戲曲台」的開荒牛，憑着交情訪問過靚次伯、梁醒波及李香琴等大老倌，節目深受粵劇愛好者追捧。往後家英哥的事業如日方中，90年代參與多部電影演出，角色深入民心，成為粵劇界及娛樂圈的資深人物。

期望留住古老的事物

最近他更兼任編劇和導演，這算是實現夢想嗎？「寫完《大鼻子情聖》後，差不多已做到我的要求。如果問我還有沒有劇本想寫？我會說沒有了！」反而他有另一個願望正努力去實現。「以前我從伯父那裏學到很多古老曲，我希望可以唱及錄下來作保存。目前同輩已不多，日後有關古老的事物，大家還可以問誰？所以更加要珍惜。」

除了粵劇和電影演出外，羅家英亦與年輕演員合作拍攝電視劇。

目前羅家英參與很多培育工作，他寄語年輕一輩要打好功底，用適當的方式表演。「以前做粵劇需要幫忙賺錢，要做公關打交道，排戲也是由演員負責，不會像現在花很多人力物力，有導演、有服裝，演員只需負責演戲。我們是散工、個體戶，如果花錢搞布景，用大樂隊，收入就不能填補成本。」

他期望新一代演員靠表演去吸引觀眾，票價也毋須定得太高，令更多人受惠。

羅家英在第二屆香港紫荊花國際電影節獲頒終身成就獎。

以上內容摘自香港電台第二台《夢想號啟航》，節目由黎穎瑜主持，逢星期六10am-11am播出，專訪不同領域人士，收集他們實踐及追尋夢想的經驗，分享當中的堅持與智慧。

最新影片推介

專題影片
袁偉豪分享拍攝BB方法

相關文章

【粵劇花旦】4歲情迷粵劇棄科網工投身梨園　李沛妍：契爺羅家英授我演戲錦囊
17:28 2023/06/06
【粵劇花旦】4歲情迷粵劇棄科網工投身梨園　李沛妍：契爺羅家英授我演戲錦囊
【抗癌戰士】羅家英炎夏穿羽絨現身醫院　身型瘦削怕凍令人擔心
10:06 2023/06/20
【抗癌戰士】羅家英炎夏穿羽絨現身醫院　身型瘦削怕凍令人擔心
汪阿姐丨汪明荃剛完成白內障手術　與羅家英齊慶「水晶婚」：希望以後大家都健康快樂
11:30 2024/05/04
汪阿姐丨汪明荃剛完成白內障手術　與羅家英齊慶「水晶婚」：希望以後大家都健康快樂

你可能感興趣

【粵劇花旦】4歲情迷粵劇棄科網工投身梨園　李沛妍：契爺羅家英授我演戲錦囊
17:28 2023/06/06
【粵劇花旦】4歲情迷粵劇棄科網工投身梨園　李沛妍：契爺羅家英授我演戲錦囊
【抗癌戰士】羅家英炎夏穿羽絨現身醫院　身型瘦削怕凍令人擔心
10:06 2023/06/20
【抗癌戰士】羅家英炎夏穿羽絨現身醫院　身型瘦削怕凍令人擔心
汪阿姐丨汪明荃剛完成白內障手術　與羅家英齊慶「水晶婚」：希望以後大家都健康快樂
11:30 2024/05/04
汪阿姐丨汪明荃剛完成白內障手術　與羅家英齊慶「水晶婚」：希望以後大家都健康快樂
羅家英 演員 粵劇 電台 編劇 表演 文娛藝術 香港 行業

最高瀏覽

巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
鄭中基事件丨鄭中基何慶湘齊玩Q&A答案曖昧　經理人湘湘：唔鍾意啲細過我嘅
鄭中基事件丨鄭中基何慶湘齊玩Q&A答案曖昧　經理人湘湘：唔鍾意啲細過我嘅
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
英國反移民示威｜英國爆13年來最嚴重騷亂　移英港人籲遠離4類高危場所：英國不再安全
英國反移民示威｜英國爆13年來最嚴重騷亂　移英港人籲遠離4類高危場所：英國不再安全
細菌危機丨「超級細菌」襲港致死率達45%　醫生拆解4大感染症狀教2招自保術
細菌危機丨「超級細菌」襲港致死率達45%　醫生拆解4大感染症狀教2招自保術