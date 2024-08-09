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潮流情報｜日本女生熱捧小眾品牌環保袋　刺繡圖案獨特兼$200有交易

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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Ball & Chain環保袋大受日本女生歡迎！

【時尚／潮流／日系穿搭】不少香港女生喜歡日系穿搭，十分留意當地女生熱捧什麼品牌和潮物，而近年得到日本女生獨愛的牌子，並不是什麼奢侈品牌，而是當地小眾品牌Ball & Chain，究竟這個品牌有什麼魔力可以如此受歡迎呢？

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Ball & Chain由2020年成立，初衷是想為人提供高品質、時尚和具備功能性的環保袋，怎料短短數年間已成為必備潮物，品牌以環保袋作為藍本，在袋面上繡上不同圖案的刺繡，包括動物、植物、食物、幾何圖案等，非常多元化，加上配色鮮艷亮麗，十分適合日常配搭。

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除了美觀之外，更兼備了實用性，環保袋的手挽位置用上聚酯纖維 (Polyester) 製成，又細心設計出加長手抦，可以手挽或斜孭使用，大大增加配襯方式；另一好處就是易於收藏，摺疊後大小只有一個手掌大小，相當輕便，重點是價錢由4,950至6,600日元（約港幣$262- $350）不等，如此經濟實惠，難怪成為搶手貨，官網亦顯示不少貨品很快便賣斷貨，受歡迎程度可見一斑。

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近日品牌為了慶祝卡通人物史努比8月10日生日，推出「Happy Birthday SNOOPY」系列，一共有三個顏色，包括藍色、灰色和杏色，袋面繡上多隻史努比和生日日期，非常可愛！品牌直營店・POP UP SHOP・官方商店，8月10日史努比生日當天會全球同步發售，各位粉絲不要錯過。

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