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巴黎奧運｜美國男飛人確診新冠200米跑仍摘銅　利里斯賽後坐輪椅離場

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 40 分鐘前

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美國男飛人利里斯確診新冠肺炎後出戰200米跑仍摘銅，利里斯賽後需坐輪椅離場。

【巴黎奧運/男飛人/百米飛人/200米飛人/田徑/利里斯/Noah Lyles/新冠肺炎】在巴黎奧運田徑男子100米奪下金牌的美國名將利里斯（Noah Lyles），今天（9日）香港時間凌晨再戰田徑男子200米賽事，以19秒70的成績奪銅，賽後利里斯倒地狀甚痛苦，並需坐輪椅離場。原來利里斯賽前兩天確診患上新冠肺炎，但仍選擇出賽。

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利里斯獲得巴黎奧運100米金牌後，若200米也奪金，將成為40年前傳奇名將路易斯（Carl Lewis）後，再度出現單屆奧運短跑奪雙金的美國選手。

利里斯在200米跑賽後倒地狀甚痛苦，其後需坐輪椅離場。（法新社）

巴黎奧運男飛人｜首名非洲選手200米奪金

不過，博茨瓦納的泰保高（Letsile Tebogo）跑出19秒46奪金，粉碎了利里斯的雙金夢，而泰保高也是首位奪得奧運200米金牌的非洲選手，銀牌則是跑出19秒62的美國選手比拿歷（Kenneth Bednarek），利里斯以19秒70奪銅。

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根據《美聯社》報道，利里斯在賽前2天確診，「我醒來時感到寒顫、疼痛、喉嚨痛，這些都是我以前感染新冠時出現的症狀。我當時就想，『我需要測一下』，結果呈現陽性，所以我們迅速在選手村附近的一家酒店隔離。」

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巴黎奧運男飛人｜賽前2天確診新冠

利里斯也表示自己從未考慮過退賽，「我想參加比賽，他們也說這是有希望的，所以我避免與任何人接觸。現在身體已經很好了，可以站起來走動，但在比賽後我感到有些頭暈、胸痛，現在感覺好多了，不過這絕對影響了我的表現。」

美國田徑協會也證實，參加200米決賽完全是利里斯的意願，「我們的首要目標是確保美國選手的安全，同時尊重他們的意願。在進行徹底的檢查與評估後，利里斯選擇參加這場比賽，我們尊重他的決定，並繼續密切觀察他的狀況。」

利里斯仍在考慮會否參加4x100米接力賽，他將會和隊友溝通，並觀察自己的狀態。

巴黎奧運｜2024巴黎奧運田徑賽程一覽 香港隊出賽/直播時間表/焦點賽事【不斷更新】

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