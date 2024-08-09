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腦霧研究所丨學霸沈殷怡豬牛不分　范麒智慘被質問余逸思用「農場記憶法」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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Shirley（中）望著米線中的材料一臉疑惑，聲稱看不出是甚麼肉類。

由沈殷怡（Shirley）、余逸思（Yoshi）和范麒智（Kenji）主持ViuTV新節目《腦霧研究所》，每集會到不同場地大玩記憶力遊戲。在下星期一（8月12日）首播一集，Shirley、Yoshi和Kenji到米線餐廳進行腦力大挑戰，看看誰是「腦霧王」。

挑戰前，他們先向侍應姐姐偷師，不過廣東話不純正的侍應姐姐一句：「如果客人食過橋米線你記住嗰個『蛋黃』就OK」，已聽到3人滿頭問號，Yoshi更一臉疑惑地問：「蛋黃？？？」原來侍應姐姐所講的「蛋黃」其實是「大碗」。3人愈聽愈一頭霧水，異口同聲地問：「咩叫記住個大碗啊？」場面十分攪笑。

侍應姐姐不純正的廣東話，聽得Kenji、Shirley和Yoshi滿頭問號。

學習落單代碼

之後，他們還跟侍應姐姐上了一堂「落單代碼雞精班」，學習他們自創的材料代碼，例如：「玉」代表豬膶、「龍」代表龍蝦丸等。當被問到「先」代表甚麼時，3人即時發揮聯想力，猜是酸湯？鮮牛？最後原來是酸菜。看來他們要破解所有代碼真的要下一番苦功。

而第一個遊戲就是要3人用剛學識的代碼，寫出米線中的材料。但在過程中，卻發現分辨材料原來比記代碼還困難，因他們連米線中的材料是甚麼也分不清。Shirley要偷吃材料才知是甚麼肉，而Kenji就更加把墨魚丸誤當為魚蛋。

Kenji、Shirley和Yoshi認真地跟侍應姐姐學習材料代碼。

慘被客人質問

當玩另一個只靠記憶來落單的遊戲時，Kenji聽到客人要「過橋米線加底」後，竟然追問一句「淨麵？」隨即被客人質問「你識唔識㗎！」

而Yoshi就被客人所要的一連串食材嚇得說不出話來，整個人頓時呆立當場，有如老僧入定一樣。

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之後，Yoshi使出自己獨有的農場記憶法，喃喃自語地說：「有一個農場喺度，乍醬即係有豬啦，有雞有牛，有個番茄⋯⋯」這時客人提醒她沒有叫豬，她卻指：「乍醬係豬肉嚟㗎！」即時被客人讚叻。

最後經過4個回合的遊戲，Kenji由頭輸到落尾，實至名歸地成為首集「腦霧王」。

Kenji（中）由頭輸到尾，成為首集的腦霧王。

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