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正能量｜兒子患小兒屏息症易窒息　媽媽毋忘初心造就快樂童年

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撰文： 陳淑儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

彭家飼養小狗，可從中培養小朋友的愛心。（受訪者提供）

彭太育有兩個兒子，大仔Rolaf乖巧懂事，也十分容易照顧。她心想多生一個孩子也無妨，因此在沒設防下迎來第二個兒子Quinten。沒想到Quinten跟哥哥性格完全相反，較暴躁和易發脾氣，一受到刺激便爆喊，繼而出現窒息的情況，經醫生證實患上小兒屏息症，必須由成人多加關注及照顧。

任職秘書的彭太深感當媽媽有苦有樂，無論自己的孩子個性怎樣，作為母親也一定要毋忘初心，就是要孩子健康快樂成長，以及擁有一個幸福愉快的童年。

今年6歲的Rolaf十分討人喜歡，彭太分享一次跟他一起的難忘事情。「Rolaf年紀輕輕已很會顧及別人的感受，有一次我和朋友帶他去銅鑼灣，他突然推了我朋友一下，我們都感到莫名其妙，細問之下，原來他想提醒我的朋友要小心看車，因之前爸爸告訴他那裏車多，着他要小心，他一直牢牢記住，當天特別提醒我的朋友要小心車子，那時候Rolaf只有三、四歲，沒想到他會如此懂事。」

Rolaf是媽媽的小天使。（受訪者提供）

哥哥是小天使

Rolaf窩心的表現不止這些，對媽媽更是關愛有加。「當我生病時，問題小如長出眼瘡，他也會很緊張，時刻提點我要小心身體。每次當我帶他外出時，他一定要拖着我。記得一次我跟朋友到一間大型時裝店閒逛，Rolaf一直坐在店舖的椅子上，半步也不走開，令朋友很驚訝，從小到大我都教導他外出時要緊緊跟隨媽媽，他一直記住，從不會亂走。」

彭太用小天使來形容Rolaf，接觸過他的朋友甚至其他家長，都會喜歡他，Rolaf也經常帶給身邊人無限歡樂。「他甚麼都喜歡學習，也很有表演慾，很喜歡跳舞。今年升讀小一的他在幼稚園畢業表演時特別引人注意，當天看到他站在台上，原本應是很感動的一刻，卻帶給我們歡笑，就連其他家長也被感染，大家都開心的笑。」

Quinten患有小兒屏息症，懂事的哥哥Rolaf會特別遷就他。（受訪者提供）

弟弟暈倒入院

因為Rolaf的聽話懂事，彭太也持開放態度迎接第二個孩子。20個月前，弟弟Quinten出世了，只是彭太沒有想到弟弟跟哥哥的性格大相逕庭，期後更經醫生證實Quinten患上小兒屏息症，在照顧上得多倍留神。「Quinten現在20個月大，當他爆喊時會出現窒息，情況十分嚴重，也曾經入過醫院。日常需要成年人24小時看顧他，以防有甚麼事情發生時可以搶救。」

彭太表示，這情況在Quinten初生不久便發現了。「他會突然間停止呼吸，當他哭的時候，整塊臉都會變成紫色，因此我們盡量不去刺激他，但弟弟的性格跟哥哥很不同，很容易暴躁和發脾氣，又經常哭和扭計，直到今年的一月，有一天晚上他突然哭到回不了氣，翻白眼暈了一般，我們第一次遇見這情況，醫生解釋這是短暫窒息，他會慢慢回氣過來。醫生表示也有小朋友回不了氣，就這樣過身了，因此我們需要投放多些時間在弟弟身上。當他年紀開始大，氣管好起來，情況就會好轉，現階段只能夠盡量不去刺激他，不去引發問題。」

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多陪伴大兒子

彭太要上班，平日Rolaf由爺爺照顧，Quinten則由家傭姐姐照顧。當弟弟出世後，Rolaf的生活也要作出相應的調節。「哥哥十分疼愛弟弟。每當哥哥在玩耍時，弟弟就會過來搶他的玩具，一旦哥哥不依，弟弟就會爆喊，有時候我也覺得哥哥有點慘。我們只能盡量給他解釋，讓他明白弟弟的情況和處境。」幸好Rolaf很明白事理，雖然年紀還小，但卻很懂得體諒弟弟，不會跟弟弟爭吵。

作為媽媽，彭太當然也得顧及Rolaf的感受，爭取時間令他開心。「我會盡量多陪伴哥哥，例如每個星期六我一定會帶哥哥外出玩，好讓他不覺得我們一家人都將時間和心思放在弟弟身上而忽略了他。」

彭太深覺為人父母箇中有苦也有樂，孩子帶給他們無限滿足和歡樂，但同時也有不少擔心和掛心。她認為最重要是時刻提醒自己，勿忘記當媽媽的初心。「我覺得生小朋友之前要細心想清楚是否承受得到，同時也要不忘初心，當初只想小朋友健康快樂成長，以及擁有一個愉快的童年，千萬不要當小朋友長大一點，又想要多些，想他學這學那，失去了原本的初心。」

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養寵物培養孩子愛心與品德

彭太分享自己對孩子的期望，她覺得培養小朋友的品德比起學業上的催谷更為重要。家中有飼養小狗的她，認為從中可教懂小朋友要有愛和懂得顧及別人的感受。「平時我們會教兒子要有禮貌和有愛心，我會教孩子不要隨便摸別人的狗，要尊重別人，正如我們也不喜歡別人摸我們的狗。Rolaf從中也學會愛護小動物，我發覺家中有養小動物的小朋友會有所不同的，比較有愛心，也學懂照顧小動物。」

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