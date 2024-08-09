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台灣女星丨39歲楊晨熙驚爆患子宮頸癌前病變 　急入院做手術切除

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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楊晨熙患子宮頸癌前病變

39歲台灣女星楊晨熙去年宣布嫁給圈外男友，並在今年4月生下女兒「小龍女」。不過近日驚爆她患子宮頸癌前病變，更要立即入醫院做手術切除，令人擔心。

事後她接受傳媒訪問親證此事：「做抹片發現異常，繼續拖著不處理就變成癌，醫生建議我做手術，因為我程度算是比較嚴重了，不是輕度。」

患子宮頸癌前病變

楊晨熙透露一直也有定期做抹片，沒想到這次發現異常，她詢問了兩個醫生，第一個醫生建議她如果還要生第二胎可以先追蹤不動刀；另一位幫她生產的醫生則建議其先做手術切除，原因是她抹片檢查的分級結果已經算嚴重，怕再拖的話會有後患。

問到會否影響生育，她直言要看之後第二胎要看狀況，如果有影響到的話，醫生有說必須做類似環狀手術，不然比較容易流產。

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籲女生定期檢查

當楊晨熙老公得知她生病後，也立刻告訴她不要再生第二胎，怕其有危險，令她感到很溫暖。

她又指由於之前每次抹片結果都很正常，沒想到這次發現不對勁，讓其感震驚，幸好及早發現，因此她也不忘呼籲女生們一定要定期檢查。

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