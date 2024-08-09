樂極生悲｜模仿全紅嬋「水花消失術」　男子跳水致頭破血流網民大笑：生命消失術

▲ 模仿全紅嬋「水花消失術」，男子跳水致頭破血流，網民大笑：生命消失術。

【巴黎奧運／全紅嬋／跳水／水花消失術】17歲的全紅嬋在巴黎奧運期間，於女子雙人跳水10米跳台決賽、女子單人10米跳台決賽中均奪得金牌，其絕技「水花消失術」也引發世界關注。近日北京一名中年男子，則在模仿跳水時不慎受傷，頭破血流，最後送院治療。

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男子跳水致頭破血流

據内地媒體《星視頻》報道，在本月6日，北京一名男子跳水時不慎受傷，撞到頭部流血，隨後有熱心途人上前幫忙處理傷口。從影片中可見，該名男子一開始站在橋的圍欄邊，並做出預備姿勢，隨即縱身一躍跳入河中，激起大把水花。

當男子游上岸邊後，發現頭部竟鮮血直流。有目擊者稱，當時見到男子正好站在橋上跳水，隨後聽見有人説「頭上流血了」，而男子的頭部「破了一個小口子」，身旁的人先幫他包紥傷口，隨後男子被送院治療。

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影片曝光後引起網民熱議，不少網民直呼大爺的行為魯莽，「這叫模仿炸魚吧」、「頭應該碰到水底下石頭了」、「一把年紀了居然還這麽衝動，真的大聰明」。

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同場加映：全紅嬋否認自己是「天才少女」

17歲的全紅嬋在巴黎奧運女子雙人跳水10米跳台決賽，與陳芋汐上演「水花消失術」，奪得金牌，同時在女子單人10米跳台決賽中，全紅嬋亦成功衛冕，破師姐伏明霞紀錄，成為中國奧運史上最年輕的三金王。

3年前在東京奧運會上，14歲的全紅嬋第一次出國比賽，在決賽中5次試跳3次滿分，總分466.20分，以壓倒性優勢奪冠，並創造了奧運會該項目的歷史最高分。不過，全紅嬋表示，東京奧運會後的3年都不容易，

最困難的是改動作，還有體重方面。因為體重重了，然後動作也要一直去改變。在這期間，陳練（陳若琳）也是一直在幫助我們，一直在鼓勵。有時在她講的時候，自己沒有在意某些東西，然後就越來越差，後面覺得必須得去認真對待，慢慢配合。

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在成名後，全紅嬋一直被稱為「天才少女」，但她卻否認說：

我不是你們說的天才少女，這些都是練的，一遍一遍地去練，在這期間很辛苦。這3年裡，有自己的辛苦、淚水，也有開心的時候。拿到這枚金牌很不容易。

雖然背負盛名，但全紅嬋表示自己並沒有太大壓力，「因為後面還有她（陳芋汐），哪怕我跳不好，有她在後面扛，我就把自己做好，沒想其他的」。

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