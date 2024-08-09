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音樂尖子丨患讀寫障礙發展音樂才華 HKDI畢業生為姜濤創作《濤》奪樂壇獎

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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林祐陞（Y.Siu）及湯皓深（Oscar）合力憑作品《濤》獲「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」及專業推介歌曲獎。

香港知專設計學院（HKDI）數碼音樂及媒體高級文憑畢業生林祐陞（Y.Siu）及湯皓深（Oscar）合力憑作品《濤》獲「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」及專業推介歌曲獎，實力獲流行音樂界別及普羅歌迷的「雙重認證」。

他們回想創作之路不易行，雖然近年本地流行樂壇再掀創作熱潮，但創作人仍然需要「伯樂」扶持，方有機會打入樂壇。他們感恩HKDI的培育及扶持，建立業界網絡，讓他們可以站穩陣腳，開拓創作路。

二人合作 拍住上創作《濤》

Y.Siu及Oscar同為《濤》的作曲及編曲人，Y.Siu表示，當唱片公司要求為本地男歌手姜濤創作單曲，Y.Siu提交其創作的原版Demo（試聽帶），但由於曲風偏向輕快，不獲採納，後來他知道單曲會用作姜濤個人第一個演唱會的主題曲，唱片公司期望歌曲的氣勢磅礡，便決定將Demo重新編曲。

為此Y.Siu邀請多年好友Oscar合作，以浪濤為靈感重新編曲，利用洶湧澎湃的浪潮、再配合柔和滴水泛起的漣漪，讓歌曲呈現出剛柔並重的感覺，而且呼應著姜濤的個人特質，豐富了樂曲的內涵。Y.Siu說：

這首歌真的是為姜濤度身訂造，連歌名也是他的名字；而且無論旋律、編曲都非常容易入腦，有其標誌性。

經過連續兩晚通宵工作後，他們終於完成歌曲改編工作。改編後的歌曲得到姜濤及唱片公司的喜愛，不但成功成為姜濤演唱會的主題曲，更獲得業界大獎，二人難掩興奮心情。Oscar說：

創作時沒想過得獎，更不用說是流行音樂界的大獎之一。我很感恩能夠踏上這個備受全城注目和業內重視的頒獎台。

與HKDI師友相互扶持 渡過低潮

回想踏上音樂路的過程，Y.Siu自小喜歡彈結他，矢志選讀音樂科，他說：「傳統的音樂學系較著重古典音樂、音樂理論、歷史等知識，HKDI的課程則緊貼流行音樂發展及變化，與我的興趣不謀而合。」入讀後，他涉獵了音樂領域的不同範疇，包括編曲、作曲等，為他奠下良好扎實的根基，向全方位音樂人之路進發。

畢業後，Y.Siu成為自由音樂工作者，工作量不穩定，一度想轉行，不過其後「立下心志」，決定主動積極與HKDI師友合作在音樂界繼續謀發展：「我和在HKDI認識的好友一起參與各類型音樂製作、出席表演活動，又嘗試拍翻唱短片等，慢慢打響知名度。」Y.Siu的努力得到樂壇資深監製的注意，邀請他參與知名歌手的歌曲創作，如衛蘭、盧瀚霆、組合Error等，終闖出一片新天地。

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讀寫障礙 無阻發揮創作天賦 

同樣熱愛音樂的Oscar，尤其喜歡唱歌；不過為開拓音樂知識，準備把握更多發展機遇，他報讀坊間的編曲課程，並認識了當時的導師Y.Siu，其後跟隨他的腳步報讀HKDI。HKDI重視學生的非學術成績及技能實踐，讓患有讀寫障礙的Oscar能夠充分發揮個人天賦；並多方面接觸音樂創作知識，除了歌唱技巧，還有作曲、編曲、錄音、混音外，更輔以業界頂級器材，讓Oscar體驗到專業級的錄音流程。

HKDI老師會將較優秀的學生作品「Demo」寄到不同的製作公司，也會安排行內人士教授增潤課程，不少學生未畢業經已獲公司賞識而入行，促進學生的音樂事業發展。Oscar亦是過來人，「我便透過電影配樂單元的老師介紹，得到實習工作；畢業後又獲老師引薦到一間元宇宙技術公司，負責作曲工作，順利投身音樂創作。」他說。

HKDI師生音樂路上薪火傳承 

Y.Siu和Oscar特別感謝HKDI及數碼媒體學系高級講師謝浩文（Kenneth）的栽培，更邀請他參加頒獎禮，見證重要時刻，尊重程度可見一斑。Y.Siu表示：「即使我已經畢業，Kenneth仍然願意為我額外花時間，對我寫的歌提供意見，還給予支持，令我十分感動。」

在Kenneth的鼓勵下，Y.Siu在HKDI擔任兼任教師，並說：「能夠在母校擔任教師，實在是對自己才能的肯定，更完成了我畢業時的願望！」他希望發掘有潛質的同學，成為他們的伯樂，體現HKDI薪火傳承的精神。

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