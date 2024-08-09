巴黎奧運｜中國乒乓二代入籍日本改姓　張本智和落敗跪地痛哭：想擊敗中國奪金

▲ 張本智和父母為前中國乒乓球手，其後入籍日本改姓，近日張本智和於男團4強落敗後跪地痛哭。

【巴黎奧運/奧運會/奧運金牌/日本乒乓球/張本智和】日本乒乓球手張本智和於男單賽事敗給中國樊振東，遺憾未能打破「中國之壁」。日前張本智和再於乒乓男團戰4強輸給瑞典，無緣晉身決賽與中國隊對戰，賽後張本智和跪地痛哭，把失敗歸咎於自己。這位「日乒一哥」曾揚言「想為日本打敗中國」，究竟他有多想擊敗中國隊？

巴黎奧運｜張本智和出身中國乒乓球世家

張本智和是中國移民到日本的第二代，他出生於日本宮城縣仙台市，父母為前中國乒乓球運動員，母親張凌曾代表中國參加1995年世界乒乓球錦標賽。1998年，張本智和的父親張本宇出任仙台少年俱樂部的教練，妹妹張本美和也是乒乓球運動員。

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巴黎奧運｜盼為日本打敗中國奪金牌

2014年，10歲的張本智和成為最年少選手參加全日本乒乓球錦標賽；同年，他取得日本國籍，改姓為張本（以其父張本宇頭兩字取姓），此後開始代表日本參加國際賽事。2016年4月進入學院接受訓練，並於同年在南非世界青少年乒乓球錦標賽上奪得男子單打、男子團體冠軍，以13歲年紀成為史上最年輕的世青賽單打冠軍。真正讓他的名字傳遍日本，是在2017年，張本智和以14歲之齡，擊敗連續10屆的國內霸主水谷隼，但那時他得到的名聲不是美名，而是罵名。

有網民稱觀看張本智和比賽時吼叫很吵耳，他輸掉以後便可認真繼續追看乒乓賽事。這些說話雖然很難接受，但對於張本智和而言，習慣在比賽時吼叫，是因為小時候參加比賽沒人幫他加油，父親告訴他要為自己打氣。張本智和曾向傳媒透露，從小因為身分關係不被日本人接納，所以他很想為日本拿下金牌，才被日本人認同。

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有日媒曾為張本智和製作了一個專訪節目，內容除了談到身世，更談及其入籍的理由。他透露雖然父母是中國人，有中國的血緣，但張本智和在日本出生，是土生土長的日本人，他表示到中國發展，可能對個人職業生涯會有幫助，但他想為日本打敗中國，拿下第一面金牌。

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巴黎奧運｜4強落敗後跪地痛哭：我寧願去死

日前，巴黎奧運男乒團4強賽中，張本智和遇到瑞典隊，在歷經激烈比賽後，最終落敗。而賽後，張本智和在場上痛哭失聲。他受訪時更直言，「如果死能解脫，我寧願去死。如果這個方法可以讓我接受現實的話，那就這樣吧。」讓日本網友心疼不已。

雖然張本智和金牌夢碎了，但日本女乒團、張本智和妹妹張本美和，4強擊敗德國勇闖金牌戰。在爸爸張本宇的見證下，她替日本守下勝利！

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