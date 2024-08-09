巴黎奧運︱21歲港隊盧蔚豐首戰奧運跆拳道8強止步　出賽前後1舉動盡顯謙卑

【盧蔚豐／巴黎奧運／港隊／跆拳道／奧運／8強】今屆巴黎奧運男子68公斤以下級別賽事於昨天（8日）舉行，21歲港隊跆拳道運動員盧蔚豐是首位出戰奧運跆拳道比賽的香港運動員代表，為香港寫下歷史新一頁。他每次出賽都有個小習慣，其謙卑作風贏得對手和觀眾掌聲，儘管首征奧運8強止步，但雖敗猶榮！

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港隊跆拳道運動員盧蔚豐率先在昨日（8日）上午舉行的資格賽中，以2：0擊敗難民隊代表Yahya Al Ghotany，惟隨後在16強不敵烏茲別克選手Ulugbek Rashitov。後來得悉烏茲別克選手直入決賽，盧蔚豐獲得復活賽資格再出賽，對戰中國選手梁育帥。最終仍不敵對手，8強止步。

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出賽前後1舉動 贏盡掌聲和尊重

盧蔚豐在3場比賽中，不論賽前賽後，都會向四面觀眾禮貌鞠躬，是少數運動員的作風。在16強對戰烏茲別克選手後，對手卻主動舉起盧蔚豐的手，贏得全場掌聲。

踏上奧運舞台猶如夢想成真

盧蔚豐賽後接受傳媒訪問時表示，由得知獲得參加奧運資格到8強止步，形容「成個過程好似發緊夢咁樣」，坦言一直沒有想過能夠走到這一步。他表示，一進場時看到四面觀眾，氣氛非常高漲，他感到既興奮又緊張，亦享受今次站上奧運舞台。

他指能夠代表香港參加奧運，「覺得自己嘅任務已經完成咗」，對於自己這次的表現亦滿意，當中亦有地方可以改進，「被拉開時又有點心急去追，防守無做好」。他指回港後將繼續訓練，為未來比賽做好準備。

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機會是留給有準備的人

回顧3場賽事，盧蔚豐表示一直勉勵自己「無事嘅，唔好咁快認輸，比賽仲未完」。經過這次比賽後，他體會到自己實力上與其他對手仍有差距，但會努力收窄差距，甚至超越他們。對於等待接近9小時再出戰復活賽，他表示等待期間一直作準備，

雖然我知道佢（梁育帥）勝算好大，但都要隨時準備好，機會留畀有準備嘅人。

港隊跆拳道教練黃家榮賽後接受傳媒訪問時表示，對於盧蔚豐首次出戰奧運的表現感到非常滿意，指賽前計劃的戰術全部都能夠發揮出來，惟盧蔚豐復活賽前已經打了一場比賽，體力消耗已不少，故最終不敵對手落敗。

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