巴黎奧運｜全紅嬋被爆兒時「怕水又畏高」　1原因堅持練習獲讚意志堅強

▲ 全紅嬋兒時「怕水又畏高」，加入跳水隊堅持練習，只希望賺錢為媽媽治病。

【巴黎奧運/全紅嬋/水花消失術/跳水/畏高/怕水/國家隊/奧運金牌】全紅嬋在巴黎奧運以「水花消失術」，成功奪得兩面跳水項目的金牌。有著「天才少女」之稱的全紅嬋，近日卻被隊友爆料「怕水又怕高」，當初會練習跳水是以為可以不用讀書。消息一出，網民大讚她不但成功戰勝克服恐懼，還屢獲佳績。

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巴黎奧運｜全紅嬋克服恐懼登台跳水

全紅嬋在巴黎奧運女子10米跳水決賽中，第一跳便拿到滿分，穩居榜首，最後以425.60分摘金，而陳芋汐則以420.70分奪銀。兩人賽後接受內地媒體訪問時，陳芋汐不但大讚全紅嬋天生就是跳水的材料，又大爆她「怕水、怕高、但來練跳水」。全紅嬋隨後解釋「我也不知道為什麼，他們說不用讀書，什麼都不用帶，我就信了，就帶了個枕頭去游泳隊」。至於全紅嬋怕高一事，記者追問「所以現在不怕了嗎？」，她則搖頭表示：

沒有沒有，站上面還是害怕。

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訪問影片一出，大批網民大讚全紅嬋意志堅強，「能克服生理上的恐懼，真的超級棒」、「一邊怕水、一邊克服，好堅強的意志」、「我覺得全紅嬋真的天賦異稟，這種情況下還能拿這麼多冠軍」、「能突破自我很勇敢」。

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巴黎奧運｜全紅嬋堅持跳水為媽媽治病

全紅嬋在上屆東京奧運摘金後一戰成名，今屆又衛冕金牌，但成功背後有著心酸的童年生活。全紅嬋出身農村，7歲加入跳水隊，每日刻苦訓練7、8小時，長期的練習甚至使她的髮質受損，但她仍然堅持，為的是希望用比賽賺來的錢給患有癲癇症的媽媽治病，

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