武替道丨劉俊謙伍允龍蔡思韵續《九龍城寨之圍城》片緣　董瑋：團火唔可以熄！

▲ 《武替道》

繼《九龍城寨之圍城》之後，劉俊謙、伍允龍、蔡思韵再次合作由孖生兄弟梁冠堯、梁冠舜執導的電影《武替道》除一班年青演員外，導演更難得邀請到近年甚少在幕前演出的董瑋出山，演繹性格固執的過氣武指，藉他以往的人生經歷，將香港動作電影的情懷及精神傳承下去。



梁冠堯、梁冠舜過往曾執導多部獨立短片，今次執導首部劇情作品《武替道》，以兩人多年來親身體會的武打經歷。電影中更重現80年代香港動作電影黃金盛世的戲味，特別是常見的打鬥埸面取景地點包括：尖東海旁天橋、尖東一帶商業中心扶手電梯等，令大家緬懷昔日的標誌性港產片拍攝場景。

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▲ 《武替道》

蘊藏辛酸史



兩位梁導演不忘初心的說：「香港動作電影最風光的時代，正是香港的黃金時代。《武替道》透過過氣武打明星森人生的高底起伏反映出香港動作電影的高峰低潮。森重出江湖將武師的專業精神傳承給年青人，寄望他能繼承前人拍好香港電影，這正正也是我們的願景。如今香港動作片以至整個電影業都面臨困境，但仍有一班年輕電影工作者奮鬥拼搏，希望重振香港電影昔日光輝時代。」



此外，電影公司同步發放了最新海報及首條預告片，從海報中更見証一份讓人感動的情懷。一位看不清模樣的演員，從爆破火海中高處躍下，跳向地上一片紙皮盒海。一切看似簡單，但背後卻蘊藏許多不為人知的辛酸史。

▲ 《武替道》

一代接一代



7、80 年代沒先進的電腦特效下，不論電影背後的武替、幕前的動作演員，很多高難度的動作背後，其實有賴一班不怕危險為電影賣命的武替演員，諷刺的是最後也只能用紙盒保命。

眼前一堆不起眼的紙盒，正好道出一代接一代武師經歷的辛酸經歴，和對這份工作的熱誠和精神，香港曾經有過很多揚威海外的動作電影，這些作品更影響深遠，啟發無數日後動作電影，這班默默付出的武師（動作替身）值得大家敬重。

▲ 《武替道》

團火唔可以熄



預告片中，這邊廂董瑋快而狠的將簡單一個「打」字說出，極具氣勢，那邊廂看似武師的劉俊謙卻從樓梯狼狽的滑下，畫面說故事，7、80 年代香港電影便是以動作見稱，打出天下來。

正如董瑋說：「以前啲港產片，邊個唔係搏盡？無論幾大風大浪，團火唔可以熄！」這正正是兩位導演拍攝這部片的原意。

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